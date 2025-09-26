Matheus Pereira define jogo contra o Sport como "o mais importante" da temporada

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Matheus Pereira em entrevista coletiva pelo Fortaleza

Pilar do meio-campo do Fortaleza, Matheus Pereira concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 25, e falou sobre o clima de final entre os jogadores do elenco para o duelo contra o Sport, próximo desafio do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o camisa 5, a partida é "a mais importante da temporada".

"Tem que pensar assim, como se fosse uma final. Como se fosse, não: é uma final, principalmente para a gente. Temos que ganhar dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo e não temos outro pensamento que não seja a vitória", comentou.

O duelo representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o Fortaleza é o vice-lanterna da tabela, com 18 pontos, e o Sport é o último colocado, com 14. Apesar do cenário complicado, Matheus Pereira destacou que as estatísticas "não importam muito" e que o elenco tricolor tem condições de reverter a situação.

"Várias equipes já provaram que podem reverter situações. Nós estamos muito confiantes com o elenco que temos e tenho certeza de que podemos reverter isso. Contra o Palmeiras, fizemos um grande primeiro tempo, e, se em todos os jogos a gente entrar como fizemos contra o Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo, vai ser muito difícil ganhar de nós. É focar no Sport, que é uma final, e sair com uma vitória", disse.

Com a vitória do Vasco sobre o Bahia na quarta-feira passada, a distância do Fortaleza para o primeiro clube fora do Z-4 aumentou para sete pontos. Para Matheus Pereira, não adianta olhar para resultados paralelos: o foco tem que ser somente no próprio Leão do Pici, jogo a jogo. O foco absoluto agora é no Sport e, logo depois, no São Paulo, que são os dois próximos jogos do time, ambos em casa.