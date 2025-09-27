Cearense Feminino 2025 começa com Ceará e Fortaleza em busca de hegemonia

Foto: João Moura / Fortaleza EC Fortaleza e Ceará disputam hegemonia no futebol feminino cearense

O Campeonato Cearense Feminino 2025 começa neste sábado, 27, prometendo por mais um ano uma disputa acirrada pela soberania estadual entre Ceará e Fortaleza. Campeão em 2010, 2020 e 2022, o Tricolor do Pici dará o pontapé inicial na competição às 10 horas, em busca de quebrar jejum de dois anos sem levantar a taça. Atual bicampeão após erguer o troféu em 2023 e 2024, o Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, entra em campo às 15 horas em busca do tricampeonato consecutivo e do sexto título estadual.

A estreia do Leão abrirá a disputa pelo troféu. Contra o The Blessed, às 10 horas, no CT Ribamar Bezerra, com transmissão da FCF TV, o Fortaleza chega para a competição com alguns ajustes desde as eliminações no Brasileirão A2 e na Copa do Brasil.

A meia Mayara segue entregue ao departamento médico e agora tem a companhia da zagueira Júlia, que sofreu ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Ambas não retornarão aos gramados nesta temporada. Outro baque para o grupo foi a saída da atacante Geicy, referência no setor ofensivo.

No lado alvinegro, o pontapé inicial será diante do São Gonçalo, às 15 horas e também com transmissão da FCF TV, mas no CT Franzé Morais. Para manter a hegemonia local, o Vovô apostou em quatro reforços de velhas conhecidas: a zagueira Emely Paixão, campeã em 2024; a goleira Mayara Gonçalves, que retorna após passagens por Botafogo e futebol do Oriente Médio; e as atacantes Jojo e Paulinha.

Para viabilizar o investimento no time principal, a diretoria do Ceará suspendeu temporariamente as atividades da base, concentrando os cerca de R$ 30 mil mensais no elenco adulto. Já o Fortaleza manteve o trabalho de formação, mas reorganizou o grupo para equilibrar experiência e juventude.

Antes do embate, técnico das Leoas, Erandir, fez questão de ressaltar a importância da competição estadual, e relembrou as lições do ano anterior. “Sabemos da responsabilidade que é jogar o Campeonato Cearense. No ano passado acabamos perdendo um único jogo e foi o suficiente para o título escapar, mas neste ano estamos focados neste objetivo”, frisou.

Ao mesmo tempo, o treinador destacou a confiança depositada nas jovens que chegam para reforçar o grupo. “Subimos algumas meninas que estavam se destacando na base para compor o elenco, também para suprir as perdas que tivemos por lesão, e tenho certeza que o grupo está pronto para as competições”, disse.

No lado do Ceará, com as novas peças, o treinador alvinegro Erivelton Viana destacou a expectativa da estreia e reforçou a responsabilidade de buscar o tricampeonato.

"Toda estreia tem a ansiedade, principalmente por parte das atletas. É importante respeitar o adversário e procurar a vitória, colocar em prática o que treinamos durante a semana. Estamos confiantes, as meninas vivem um bom momento. Sabemos a responsabilidade, o nosso objetivo é o tricampeonato, algo inédito para nós. Queremos fazer um bom jogo e conquistar uma vitória que dê confiança para a sequência", afirmou.