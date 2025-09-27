Com clima de final, Fortaleza e Sport fazem jogo de "sobrevivência" na Série A

Foto: FÁBIO LIMA Juba, mascote do Fortaleza

Com clima de final, Fortaleza e Sport-PE fazem um clássico nordestino repleto de tensão neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes, que ocupam as últimas duas posições da tabela — o Leão cearense é o 19º, enquanto o pernambucano é o 20º —, precisam, a todo custo, da vitória para seguirem vivos na luta contra o rebaixamento.

Não conquistar os três pontos seria uma total tragédia para o Fortaleza. Com 18 pontos somados, o Tricolor do Pici viu, no início da semana, após a vitória do Vasco sobre o Bahia, em jogo atrasado da 16ª rodada, a distância para o primeiro time fora do Z-4, que agora é o Atlético-MG, aumentar para sete pontos. Não à toa, internamente , no elenco, o duelo é tratado como “o mais importante da temporada”.

“Tem que pensar assim, como se fosse uma final. Como se fosse, não: é uma final, principalmente para a gente. Temos que ganhar dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo e não temos outro pensamento que não seja a vitória”, afirmou o meio-campista Matheus Pereira em entrevista coletiva na quinta-feira passada.

Será a terceira partida do técnico Martín Palermo à frente do Fortaleza. Na primeira, o comandante encarou um contexto parecido com este ante o Sport: confronto direto na zona de rebaixamento, diante do Vitória (17º), no Castelão. O time cearense teve boa atuação e venceu. Na partida mais recente, porém, o Tricolor foi goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

Para o embate, o treinador argentino não contará com Brítez, suspenso, e Tinga, lesionado. João Ricardo, ausência contra o Palmeiras por conta de uma tendinite no ombro, deve seguir fora, assim como o atacante Moisés, que vem treinando normalmente, mas ainda aprimora a parte física após um longo período sem atuar. Em contraponto, os zagueiros Kuscevic e Benevenuto voltam a ser opção.

No Sport, a situação é ainda mais delicada. Lanterna do Brasileirão, o Rubro-Negro ganhou um “respiro” e renovou as esperanças na rodada passada ao vencer o Corinthians, na Ilha do Retiro, por 1 a 0. Apesar disso, a distância para o primeiro clube fora do Z-4 ainda é de 11 pontos — contexto que não abre muita margem para tropeços nos jogos restantes.

E vencer o Fortaleza — que tem quatro pontos a mais na tabela — na capital cearense é peça-chave para o Rubro-Negro seguir sonhando em jogar a elite nacional no próximo ano. Mas, para isso, a equipe pernambucana terá de quebrar um jejum histórico, já que não derrota o Tricolor do Pici como visitante há mais de 45 anos. A última vez foi em 1980, pela Taça Brasil, no Presidente Vargas.

Desde então, ocorreram 12 duelos entre os clubes com mando de campo dos cearenses, um recorte marcado por sete vitórias do Fortaleza e cinco empates. No mais recente confronto entre os Leões, disputado no primeiro turno do Brasileirão deste ano, o empate sem gols persistiu na Ilha do Retiro, em partida que terminou com polêmica da arbitragem, após possível gol do Tricolor não ser validado — o juiz ficou indeciso, em revisão no VAR, sobre a bola chutada por Pikachu ter ou não ultrapassado a linha da baliza.

Suspensos na rodada passada contra o Corinthians, os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto, ambos ex-Fortaleza, estão novamente à disposição e devem reforçar o time comandado por Daniel Paulista. Por outro lado, o treinador não terá o jovem volante Zé Lucas, de 17 anos , e um dos destaques da equipe , devido ao acúmulo de três cartões amarelos.

Fortaleza x Sport: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Sport



4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho, Lucas Lima; Léo Pereira, Derik. Téc: Daniel Paulista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 27/9/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Neuza Inês Back/SP e Pedro Amorim de Freitas/ES

VAR: Daiane Muniz/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Esportes O POVO, Premiere

