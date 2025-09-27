Jogador do Fortaleza, Machuca é suspenso por 12 meses pela Fifa; entenda motivo

Foto: AURÉLIO ALVES Imanol Machuca disputou 65 partidas com a camisa do Leão

O Comitê Disciplinar da Fifa impôs sanções à Associação de Futebol da Malásia (FAM) e a sete jogadores que fazem parte da seleção do país, dentre eles o atacante Imanol Machuca, que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Vélez Sarsfield, da Argentina. Em nota, a entidade afirmou que o jogador do Leão e os demais punidos violaram o artigo 22 do Código Disciplinar, referente a “falsificação e adulteração de documentos”.

Embora seja argentino, Machuca se naturalizou malaio no início de junho, movimento justificado pelo fato de o atacante ter, supostamente, familiares “distantes” naturais do país. O parentesco foi o suficiente para o jogador cumprir os trâmites legais e ficar apto para atuar pela seleção da Malásia — outros atletas, como o brasileiro João Figueiredo, também tomaram a mesma decisão.

Machuca fez sua estreia pela seleção malaia no dia 10 de junho, na goleada por 4 a 0 sobre o Vietnã, em partida válida pela terceira rodada das qualificatórias da Copa da Ásia. Segundo investigação da Fifa, a Associação de Futebol da Malásia enviou “consultas de elegibilidade e, ao fazê-lo, utilizou documentação adulterada” para poder escalar os sete jogadores que foram punidos.

“Todos os sete jogadores atuaram pela Malásia contra o Vietnã na terceira rodada das eliminatórias para a Copa da Ásia da AFC Arábia Saudita 2027, em 10 de junho de 2025. Após a partida, a Fifa recebeu uma denúncia sobre a elegibilidade de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano”, diz parte da nota.

Após o trâmite regular, o Comitê Disciplinar da Fifa avaliou todas as provas do processo e impôs as seguintes sanções. A Associação de Futebol da Malásia foi multada em 350.000 francos suíços (R$ 2,3 milhões) pela Fifa. Os jogadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano foram multados individualmente em 2.000 francos suíços (R$ 13 mil) pela Fifa. Além disso, os jogadores foram suspensos por 12 meses de todas as atividades relacionadas ao futebol, com efeito a partir da data de notificação da decisão.

A FAM e seus jogadores foram notificados nesta sexta-feira, 26, dos termos da decisão do Comitê Disciplinar da Fifa. Eles terão dez dias para solicitar uma decisão fundamentada, que, se solicitada, será posteriormente publicada. Vale ressaltar que a decisão permanece sujeita a eventual recurso perante o Comitê de Apelação da Fifa.

O Esportes O POVO entrou em contato com Sebastián Pati, dirigente do Vélez Sarsfield, que apenas afirmou que “o departamento jurídico está cuidando do assunto”. Machuca está emprestado ao time argentino até o final desta temporada — para tê-lo, El Fortín desembolsou 250 mil dólares ao Leão como compensação, equivalentes a R$ 1,5 milhão na cotação da época.

Machuca tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027. Pelo Leão do Pici, o atacante atuou em 65 jogos, somando seis gols e cinco assistências nas duas últimas temporadas. O argentino chegou ao time cearense em julho de 2023, após acordo com o Unión de Santa Fe, da Argentina.

Para confirmar a contratação de Machuca em 2023, o Fortaleza desembolsou 2,5 milhões de dólares, equivalentes a R$ 11,7 milhões na cotação da época. O valor foi referente a 50% dos direitos econômicos do jogador.