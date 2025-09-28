Ceará e São João do Juaguaribe entram em quadra pelo Brasileiro de Futsal; O POVO transmite

Foto: montagem sobre fotos de:São João do Jaguaribe/Instagram e Natalia Pereira / Concórdia São João do Jaguaribe e Ceará entram em quadra neste domingo, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro de Futsal

Ceará e São João do Jaguaribe entram em quadra para uma rodada dupla do Campeonato Brasileiro de Futsal, hoje, a partir das 11 horas. O Vovô vai até Teresópolis (RJ) enfrentar o Vasco-RJ, enquanto o Verdão do Vale recebe o Passo Fundo-RS, em confrontos de ida das oitavas de final do certame.

Ambos os duelos terão transmissão com imagens do Grupo de Comunicação O POVO: Vasco x Ceará será exibido na TV O POVO (canal 48.1) e no canal do YouTube do Esportes O POVO, enquanto São João do Jaguaribe x Passo Fundo será exclusivo no YouTube.

Na primeira fase, o Alvinegro se classificou em quarto lugar, com 16 pontos. Durante a etapa inicial da competição, o time de Porangabuçu venceu quatro partidas, empatou outras quatro e foi derrotado somente duas vezes.

O principal jogador do Vovô na atual temporada vem sendo o pivô Douglas Pecém, que tem 23 gols em 22 jogos. O alto número de bolas nas redes do camisa 9 se explica por suas principais características: a força física e a velocidade com que consegue girar para finalizar.

Além do Ceará, o jogador também acumula passagens pelos salões alagoanos, tendo vestido as camisas de CRB e Traipu. Douglas Pecém também teve trajetória no futebol, jogando por Maracanã, Pacajus e Pacatuba.

No Campeonato Brasileiro de Futsal, porém, quem chama para si o protagonismo é o experiente ala Rafinha, que anotou seis tentos na primeira fase. O camisa 11 do Alvinegro foi campeão nacional com o rival Fortaleza em 2024 e tem passagens por outras equipes do Estado, como Horizonte, Jijoca e São João do Jaguaribe. O atleta de 40 anos tem, ao todo, nove gols em 2025.

Do outro lado da quadra, o Vasco se destaca pela regularidade. A equipe carioca somou 17 pontos na fase inicial, fazendo campanha bastante consistente. O principal nome é o pivô David Reis, que anotou 13 tentos durante o ano e foi o artilheiro da primeira fase, com oito bolas nas redes.

Outro cearense a entrar em quadra, o São João do Jaguaribe foi a equipe cearense de pior desempenho na primeira fase: classificou-se como sétimo colocado, tendo risco de eliminação na última rodada, e sendo derrotado em quatro dos cinco jogos mais recentes do torneio, com direito a um 6 a 0 sofrido na rodada final, diante do Yeesco-SC.

Além disso, a equipe do Vale do Jaguaribe foi eliminada na fase de grupos da Taça Brasil, torneio em que era anfitriã. O time cearense venceu os dois primeiros duelos, mas foi derrotada pelo SER Santiago-RS, que se sagrou campeão do torneio, e pelo Curumim-RN em jogos parelhos e ficou a um ponto da classificação para as semifinais.

A principal arma do Verdão é o pivô Gigante, que soma 23 gols na atual temporada. O atleta de 30 anos também fez parte do Fortaleza campeão brasileiro e teve uma passagem pelo Ceará.

Já o Passo Fundo-RS, segundo colocado do Grupo B, terminou invicto a primeira fase e somou 24 pontos. Bruno Almeida, que já anotou 11 gols no ano, é o jogador mais perigoso da equipe gaúcha.

As partidas de volta serão em outubro: o São João do Jaguaribe visitará o Passo Fundo no próximo sábado, 4, às 19 horas, enquanto o Ceará receberá o Vasco no domingo, 5, novamente às 11 horas.