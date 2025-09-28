Ceará estreia com goleada por 9 a 2 sobre São Gonçalo no Cearense Feminino

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Alvinegras fizeram placar elástico

Em busca do tricampeonato, o Ceará estreou com o pé direito no Campeonato Cearense Feminino desta temporada. As Alvinegras fizeram jus ao favoritismo e golearam o São Gonçalo por 9 a 2, na tarde de ontem, na Cidade Vozão, em Itaitinga.

Os gols da partida foram de Suyane, Dri, Girlane (duas vezes), Bia (duas vezes), Jady, Paulinha e Kaylane. Samara e Lorena descontaram para o São Gonçalo. Com a vitória, o Ceará alcança a vice-liderança do Grupo A.

As Alvinegras voltarão a campo no próximo sábado, 4, às 15 horas, contra o The Blessed, novamente na Cidade Vozão, em Itaitinga.

Logo nos primeiros minutos, em uma bobeada na saída de bola visitante, Suyane roubou a bola da defensora adversária, e, no mano a mano com a arqueira do São Gonçalo, não desperdiçou e abriu o placar. Minutos depois, após uma cobrança de falta, a goleira do Vovô falhou, e Samara aproveitou para igualar o marcador.

Mesmo com o gol sofrido, as donas da casa permaneceram controlando as ações. Com uma enorme pressão das Alvinegras, Dri pôs, novamente, o Ceará na frente.

A imposição do Vovô começou a se refletir no marcador próximo ao fim da primeira etapa, quando Girlane ampliou a vantagem e, logo no minuto seguinte, Bia marcou o quarto tento.

O São Gonçalo ensaiou reação aos 42, quando Lorena descontou. Porém, antes do apito final, Girlane marcou o quinto do Ceará — o segundo dela na partida.

No segundo tempo, as comandadas do técnico Erivelton Viana voltaram com o mesmo ímpeto e, aos sete minutos, Jady marcou o sexto gol, aproveitando cruzamento de Girlane. Aos 13, o Vovô teve a oportunidade de ampliar o placar de pênalti, mas Bia carimbou o travessão.

Quatro minutos depois, a camisa 10 alvinegra completou cruzamento de Paulinha para marcar seu segundo gol. Após a assistência, a própria Paulinha marcou o oitavo tento. Por fim, já nos acréscimos, Kaylane fechou o placar para o Ceará.