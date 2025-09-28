Fortaleza vence Sport e segue vivo na Série A contra o rebaixamento

Foto: FERNANDA BARROS Lucas Sasha (no topo) anotou belo gol no Castelão

Em jogo dos Leões nordestinos, prevaleceu o da terra alencarina, que fez valer o mando de campo na Arena Castelão e, com gol de Lucas Sasha, saiu vitorioso. Com o resultado diante do Sport, ontem, o Fortaleza chegou aos 21 pontos, permanece na vice-lanterna e agora aguarda o término da 25ª rodada para ver como ficará o cenário em relação à luta contra o rebaixamento.



O Tricolor foi, acima de tudo, no primeiro tempo, o que o momento pede que o time seja: seguro na defesa e eficiente no ataque. É bem verdade que, na maior parte dos 45 minutos iniciais, as duas equipes foram muito mais cautelosas do que corajosas, o que, naturalmente, deixou o jogo truncado no meio-campo e sem grandes emoções.



O duelo se desenhou conforme as expectativas, com o Sport tentando pressionar a saída de bola, enquanto o Tricolor buscava articulações rápidas pelos lados do campo, quase sempre tentando criar situações para Breno Lopes ficar no um contra um. Dentro desse contexto da partida, destacou-se Matheus Pereira, que mais uma vez foi muito bem.



Por diversas vezes, foi o camisa 5 quem conseguiu, com ótimos passes em profundidade, desmontar as linhas defensivas do Sport. Lucas Lima também se mostrou participativo do lado rubro-negro, mas ainda muito distante do impacto que Matheus Pereira consegue ter para o Fortaleza. Os problemas do Leão cearense, entretanto, surgiam exatamente nas tomadas de decisão no terço final.



Defensivamente, os comandados de Martín Palermo se portaram bem. Em nenhum momento da primeira etapa o Sport conseguiu ter algum domínio ou impor uma pressão sobre o Tricolor. Não à toa, os visitantes finalizaram somente duas vezes — cinco a menos que o Fortaleza —, e nenhuma delas levou perigo à baliza de João Ricardo.



Ainda assim, havia tensão pela falta de gols do lado tricolor. O desafogo aconteceu aos 42 minutos, quando Lucas Sasha, na intermediária, acertou um belo chute rasteiro. Gabriel, arqueiro rubro-negro, até tentou chegar, mas não conseguiu. Um tento de extrema importância para tirar um “peso” das costas dos donos da casa no segundo tempo.



Na volta do intervalo, o Fortaleza assumiu uma postura mais defensiva, deixando a posse de bola com o Sport para tentar explorar as transições em velocidade. A ideia não funcionou. O Rubro-Negro passou a encontrar mais espaços, ganhou confiança e cresceu na partida. João Ricardo, em duas ocasiões neste momento dos visitantes, fez defesas fundamentais para evitar o empate.



Palermo, então, agiu. Promoveu a estreia do meia Yeison Guzmán e colocou o atacante Tucu Herrera para fortalecer o sistema ofensivo do Fortaleza. As mudanças tiveram efeito positivo no time cearense, que voltou a ter o controle das ações e freou os constantes avanços do Leão da Ilha. O Tricolor até criou boas oportunidades para ampliar o placar, porém não conseguiu balançar as redes.



No fim, a vitória, que era obrigatória para o Fortaleza se manter vivo na luta contra o rebaixamento, concretizou-se. Resultado que, além de manter o tabu histórico de mais de 45 anos sem perder para o time pernambucano como mandante, também gera confiança mútua no elenco e na torcida para o duelo contra o São Paulo, também na Arena Castelão.

Fortaleza 1x0 Sport: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim (Guzmán); Pikachu (Kuscevic), Breno Lopes (Herrera) e Deyverson (Lucero). Téc: Palermo

Sport

4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes, Luan Cândido; Lucas Kal (Hyoran), Rivera, Matheusinho (Ramírez), Lucas Lima (Romarinho); Léo Pereira (Barletta) e Derik. Téc: Daniel Paulista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 27/9/2025

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Neuza Inês Back/SP e Pedro Amorim de Freitas/ES

Gols: 42min/1ºT - Lucas Sasha

Cartões amarelos: Mancuso, Pacheco (FOR); Derik, Aderlan Luan Cândido (SPO)

Público e renda: 28.123 presentes/R$ 322.499,00