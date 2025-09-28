Para voltar a vencer, Floresta visita São Bernardo-SP no returno da 2ª fase da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Romarinho é um dos titulares no ataque do Floresta

O Grupo B do quadrangular do acesso da Série C tem sido um jogo de espelhos: as quatro equipes já se enfrentaram, mas ninguém vence, e a tabela é apenas um reflexo de empates. O Floresta, representante cearense que busca subir à Série B, foi um dos que teve três resultados igualados e com um caso ainda mais peculiar: três placares zerados.

Para o primeiro jogo do returno da fase decisiva, precisará agora quebrar a simetria para seguir acreditando no sonho da Segundona. Para isso, vai reencontrar o São Bernardo-SP, hoje, às 16h30min. O adversário é o mesmo do compromisso passado, mas, desta vez, o Lobo da Vila Manuel Sátiro jogará fora de casa, no estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Apesar da série de empates, o Verdão, quando diz “espelho, espelho meu” ao regulamento, se vê na lanterna da chave, com a resposta de que o torneio, sob o padrão de todos os outros, privilegia quem mais marca gols, e não quem menos sofre.

Afinal, Londrina-PR, São Bernardo, Caxias-RS e Floresta estão empatados — por lógica — em pontos e, também, no saldo de gols. O terceiro critério, e decisivo até então, é o número de gols marcados, o que deixa os cearenses na última posição.

Assim, o time de Leston Júnior terá de ir contra a superstição que diz gerar azar a quem quebra espelhos. Desta vez, será para definir a sorte. Para isso, terá que gerar estilhaços da forma certa: com vitória, que seria a primeira do time longe de seus domínios após oito jogos, e melhorando a efetividade no ataque.

Visando o confronto, a comissão técnica não poderá contar com o goleiro Dalton, com uma luxação no ombro desde a 18ª rodada da fase inicial, e nem com o meia Gustavo Xuxa, que sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Por outro lado, o volante Robson Alemão e o zagueiro Vitão estão recuperados e vão para o jogo. Guilherme Nunes e Diego Matos estão pendurados.

Por classificar na última vaga à segunda fase, poucos imaginavam que o Floresta chegasse à atual rodada com tantas chances de classificação, afinal, só depende dos próprios resultados para subir, mesmo como uma “zebra” no grupo. Após o São Bernardo, enfrentará o Londrina em casa e o Caxias fora.

Desde que a Terceira Divisão adotou o sistema de quadrangulares, em 2020, a pontuação chave para garantir acesso é de nove pontos. Contudo, a competição também já viu pontuações de corte mais baixas, como o Operário-PR subindo com sete, em 2023.

Para o número mágico, o Lobo precisaria, em tese, ganhar dois dos três jogos do returno. Para os sete pontos, bastaria uma vitória e um empate, em um grupo que caminha para ter uma pontuação baixa.