Brasileiro de Futsal: Ceará empata com Vasco; São João do Jaguaribe ganha em casa

Foto: Allan Pereira/ Vasco da Gama Ceará ficou no empate com o Vasco no Rio de Janeiro

Dois dos representantes cearenses no Campeonato Brasileiro de Futsal entraram em quadra ontem de manhã pelos duelos de ida das oitavas de final. Em Teresópolis (RJ), o Ceará empatou por 1 a 1 com o Vasco. Já no Vale do Jaguaribe, o São João do Jaguaribe ganhou por 1 a 0 do Passo Fundo-RS e largou em vantagem.

No Ginásio Pedrão, com estilo de jogo totalmente opostos, o Gigante da Colina recebeu o Alvinegro de Porangabuçu em um jogo equilibrado. Mandante, o Vasco buscou impor ritmo de jogo acelerado desde os primeiros instantes, enquanto tentava sufocar a saída de bola cearense marcando em quadra alta.

Já a equipe de Daniel Sena tentava valorizar a posse da bola e construir rápidas escapadas no contra-ataque nos momentos em que achava brechas nas linhas vascaínas. E foi assim que o Vovô se sobressaiu no primeiro tempo, fazendo o goleiro Gabriel Delduque trabalhar.

A primeira boa chance foi aos seis minutos, oriunda de um dos vários contra-ataques do Ceará. A segunda aconteceu três minutos depois, a partir de uma cobrança de tiro livre feita por João César.

Todo esse volume surtiu efeito aos 12 minutos da etapa inicial. Após bloquear um passe, Marquinhos puxou um rápido contragolpe pela direita e encontrou Rafinha, que estava livre na segunda trave e só teve o trabalho de completar para o gol.

Após sair na frente, o Vovô permaneceu com sua ideia de jogo, mas após uma saída de bola errada, Rick ficou mano a mano com Tiago e exigiu a primeira defesa do arqueiro do Vovô no confronto. Já no fim, o Ceará voltou a levar perigo quando Marquinhos em uma bola dividida, sem o goleiro, acertou a trave adversária.

Na segunda etapa, o panorama foi totalmente oposto. O Vasco se impôs logo nos primeiros minutos e exigiu uma série de difíceis defesas do goleiro do Vovô. Enquanto o Ceará permanecia marcando em meia quadra, o Vasco atacava com o goleiro Gabriel Delduque exercendo uma espécie de “goleiro-linha”.

A pressão dos mandantes se converteu em bola na rede aos 11 minutos: PK conduziu a bola pela ala direita, cortou para o meio e acertou um forte chute de canhota, no canto direito do goleiro Tiago.

O confronto de volta das oitavas de final acontecerá no próximo domingo, 5, às 11 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Já no interior cearense, no Ginásio Poliesportivo Júlio Irineu Costa, Alef foi o autor do gol que deu a vantagem ao São João do Jaguaribe em busca de uma vaga nas quartas.

Aos 12 minutos da etapa inicial, a equipe do Vale conseguiu uma boa troca de passes pela ala esquerda. Foi então que Ian recebeu a bola próximo ao centro da quadra e disparou um forte chute cruzado. O objetivo era encontrar o camisa 55, sozinho, na segunda trave da equipe gaúcha, para apenas escorar de cabeça para as redes adversárias.

Com este resultado conquistado em seus domínios, o São João do Jaguaribe precisa somente de um empate para avançar na competição nacional. O segundo jogo está marcado para o próximo sábado, 4, às 19 horas, na Arena Comercial, em Passo Fundo (RS).