Floresta vence São Bernardo, vira vice-líder na Série C e tem cenário favorável para acesso

Foto: Lucas Emanuel/FCF Floresta tem mais dois jogos pela frente

A sina de jogos sem gols foi finalmente quebrada pelo Floresta após três rodadas no quadrangular do acesso. Na tarde de ontem, pela quarta partida na segunda fase da Série C, o Lobo da Vila venceu o São Bernardo-SP por 1 a 0, em jogo realizada no estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).



O gol marcado por Jeam, aos 35 minutos do segundo tempo, não só deu ao Verdão a primeira vitória nesta etapa do campeonato, mas também levou a equipe à vice-liderança do Grupo B, com seis pontos conquistados e agora em condição favorável por um inédito acesso à Segundona — que já pode ocorrer na próxima rodada, em caso de uma combinação favorável.

"Conseguimos uma vitória importante para nossa sequência no quadrangular. Vamos trabalhar forte para conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. Feliz pelo gol, pela partida que fizemos. É trabalhar mais e mais, que o melhor está por vir", disse o camisa 9, autor do gol do triunfo, após a partida.

No outro duelo da chave, ontem à noite, o Londrina-PR foi ao Rio Grande do Sul e bateu o Caxias-RS por 1 a 0, com gol de Diego Quirino. A equipe paranaense tem os mesmos seis pontos do Floresta, mas leva vantagem no número de bolas nas redes a favor. Os derrotados de ontem, São Bernardo e Caxias, têm três pontos cada — os paulistas ficam à frente pelos gols pró.

O triunfo cearense no interior paulista não foi conquistado com grande facilidade. Desde os primeiros minutos, as principais ações ofensivas eram do São Bernardo, que vivia a mesma sequência de empates do time de Leston Júnior e tentava usar o fator casa a seu favor.

Mesmo com a pressão do adversário, foi o Floresta quem conseguiu sair com a vitória, que poderá ser primordial na busca pelo acesso. Jeam aproveitou cruzamento vindo da direita e apareceu na área para cabecear firme. O São Bernardo ainda balançou as redes minutos depois, mas teve o gol anulado pela arbitragem.

"Vitória realmente gigante na busca pelo nosso tão sonhado acesso. O grupo soube fazer um jogo perfeito, com nível de concentração muito elevado, muita humildade e soube resistir nos melhores momentos que o São Bernardo teve no jogo. Fomos merecedores da vitória", exaltou Leston Júnior.

Restam agora mais dois compromissos para o Lobo na busca por uma histórica ida à Série B. O primeiro será no próximo domingo, 5, às 16h30min, contra o Londrina, no Estádio Domingão, em Horizonte, no qual já tem chance de garantir acesso. Para isso, terá de vencer o Tubarão e torcer por empate entre Caxias e São Bernardo, no jogo das 19 horas, no mesmo dia.

Na rodada final do quadrangular, o Verdão visita o Caxias, no dia 11, às 17 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).