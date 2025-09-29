Fortaleza melhora em casa sob comando de Palermo e mostra eficiência em confrontos diretos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC João Ricardo não foi vazado nos dois jogos passados do Leão em casa

O Fortaleza tem aproveitado a sequência de confrontos diretos na luta contra o rebaixamento da Série A: depois de bater o Vitória, na estreia do técnico Martín Palermo, venceu o Sport por 1 a 0, no último sábado, 27, na Arena Castelão.

Mais do que os seis pontos, as atuações em casa deixaram a sensação de que a equipe comandada pelo argentino começa a se reencontrar e a dar sinais de esperança por uma recuperação em jogos com caráter decisivo.

O recorte é curto, sendo de apenas três partidas, mas o impacto inicial do treinador é evidente, especialmente no setor defensivo: duas vitórias e uma derrota — esta fora de casa, para o Palmeiras. Nos dois triunfos, a defesa passou em branco, o que já mostra uma mudança em relação ao que vinha sendo um dos grandes problemas do time nas rodadas anteriores, com Vojvoda e Renato Paiva.

Palermo, desde sua apresentação, deixou claro que a prioridade seria organizar a defesa, para depois tentar extrair mais do setor ofensivo. Essa lógica, apesar do curto tempo, começou a ganhar respaldo dentro do próprio elenco, conforme demonstrado pelo goleiro João Ricardo após o triunfo.

"A gente conversa muito no vestiário que a gente sempre vai ter oportunidade de gols. Temos que nos preocupar em não tomar. Foi mais um jogo que nos defendemos muito bem e ganhamos de 1 a 0. Acho que estamos em um momento, talvez não é o futebol mais bonito demonstrado, mas a gente necessita talvez não mostrar um futebol bonito e ganhar jogos", salientou o camisa 1, após a vitória sobre o Sport.

O discurso está diretamente ligado às escolhas do treinador. Ao manter uma base na defesa e buscar consistência, o argentino transmite segurança a um grupo que vinha pressionado pela sequência negativa. A solidez em casa, algo que desapareceu ao longo da temporada, reaparece aos poucos, já que a equipe voltou a demonstrar competitividade no Castelão, iniciando também a recuperação da confiança da arquibancada e transformando o mando de campo em aliado.

Os próximos passos, porém, exigem cautela. Contra o São Paulo, na quinta-feira, 2, às 19h30min, novamente no Gigante da Boa Vista, o time terá de lidar com suspensões de Bruno Pacheco e Mancuso, o que obriga o treinador a mexer na linha defensiva. Ainda assim, a ideia de Palermo é manter uma base para seguir bem defensivamente e, consequentemente, poder fazer ajustes ofensivos em seguida.

"Essas suspensões nos faz analisar rotações e desgastes com a sequência de partidas, mas gosto da ideia de manter uma base com os mesmos homens. Gosto da ideia de consolidar (o plano de jogo) e do entendimento que os jogadores, em campo, entenderam o que eu pretendo fazer da equipe", frisou o comandante.

O desafio agora é dar sequência ao desempenho no Castelão e manter a consistência diante dos rivais diretos. Se a defesa se mantiver segura e o aproveitamento em casa for consolidado, o Fortaleza terá um alicerce importante para sustentar uma possível reação no Brasileirão.