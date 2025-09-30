Floresta pode garantir acesso antecipado à Série B em caso de combinação de resultados

Foto: Lucas Emanuel/FCF Floresta tem mais dois jogos pela frente

O Floresta pode conquistar o acesso para a Série B já na próxima rodada, que ocorre às 16h30min deste sábado, 4. Para isto, o Lobo da Vila Manoel Sátiro precisa vencer o Londrina-PR, em jogo disputado no estádio Domingão, em Horizonte (CE), aliada a um tropeço do Caxias-RS contra o São Bernardo-SP.

O cenário se desenhou graças à vitória por 1 a 0, fora de casa, do time cearense sobre o São Bernardo. Em caso de triunfo sobre o Londrina — líder da chave —, o Floresta chega a 9 pontos. Em caso de empate no duelo parelelo, ambas as equipes só poderiam chegar aos sete pontos.

O cenário de vitória do Tigre do ABC também é vantajoso para o Floresta devido ao confronto direto dos paulistas com o Londrina. Neste caso, o time cearense chegaria à última rodada já classificado porque tanto Londrina, quanto São Bernardo teriam seis pontos e apenas o vencedor chegaria a nove, o mesmo número do Alviverde, que enfrentaria um já eliminado Caxias-RS.

Desde que a terceira divisão nacional adotou o sistema de quadrangular com dois grupos para decidir as equipes que sobem para a Série B, a média de pontos para o feito é de 9. Foram seis agremiações que subiram nesta condição. Em 2023, a meta foi ainda mais baixa. O Operário-PR conseguiu o acesso com somente 7. Um único time com pelo menos 9 pontos não subiu à Segundona: o Volta Redonda chegou a 10, mas terminou a chave em terceiro pelo saldo de gols.

Contra o Londrina, o Floresta terá a oportunidade de aproveitar a sua melhor arma durante a primeira fase da Série C: o fator casa. A praça esportiva horizontina foi uma das grandes responsáveis pelo clube se tornar um postulante ao acesso.

Durante a primeira fase, o Alviverde venceu 6 dos 8 jogos que disputou no estádio Domingão, totalizando 79,6% de aproveitamento. No quadrangular de acesso, contudo, o sucesso ainda não foi repetido, tendo empatado em 0 a 0 ambos os jogos que disputou como mandante.

Se o fator casa não está tendo o mesmo efeito de outrora, a defesa da equipe metropolitana continua impecável. O Floresta foi a terceira equipe que menos sofreu gols na fase anterior do campeonato, vazada em 15 oportunidades durante 19 jogos, e até o momento. No quadrangular de acesso, a meta defendida pelo goleiro Dheimison não foi vazada nenhuma vez.

Jogos restantes do Grupo A da Série C

5ª rodada

Floresta x Londrina - 5/10, às 16h30min, no estádio Domingão, em Horizonte (CE)

São Bernardo x Caxias - 5/10, às 19 horas, no estádio 1º de maio, em São Bernardo (SP)

6ª rodada:

