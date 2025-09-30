Paulo Soares, icônico apresentador e narrador da ESPN, morre aos 63 anos

Foto: Divulgação/ESPN Paulo Soares fez lendária dupla com Antero Greco

Icônico narrador e apresentador da ESPN, Paulo Soares, mais conhecido como Amigão, morreu nesta segunda-feira, 29, aos 63 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Paulo Soares dedicou mais de 30 anos de carreira à ESPN e se destacou apresentando o programa SportsCenter ao lado de Antero Greco, morto em 2024 vítima de câncer.

Paulo Soares era conhecido pelo carisma, bom humor e pela forma leve com que conduzia as notícias esportivas. Ao lado de Antero Greco, formou uma das duplas mais queridas da televisão esportiva brasileira, criando bordões e momentos que marcaram gerações de fãs do esporte.

À época da morte do amigo, ele fez uma participação bastante emocionada no SportsCenter. "Antero chegava sempre em cima da hora. Em todas as situações. Era uma coisa irritante. Agora, acabei de escrever e dizer: 'Poxa vida, Antero, você gostava tanto de chegar atrasado, em cima da hora, por que você foi embora agora? Para quê sair tão cedo? Não era a hora ainda'."

Ao longo dos últimos anos, Paulo Soares foi submetido a seis cirurgias na coluna e precisou ficar afastado na ESPN para cuidar da saúde por duas vezes, em 2017 e em 2023.

Natural de Goiânia (GO), Amigão começou sua carreira no rádio antes de migrar para a televisão. Na frente das câmeras, ele atuou em Gazeta, Record e Cultura.

Ele chegou à ESPN em 1990, pouco depois da criação do canal no Brasil, e se tornou uma das principais referências da emissora. Paulo Soares também foi narrador da Rádio Eldorado ESPN no início dos anos 2010. (Agência Estado)