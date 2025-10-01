Ceará cresce fora de casa, engata sequência invicta e tem campanha de top-6 como visitante

Foto: Samuel Setubal Léo Condé, técnico do Ceará

Para se manter competitivo na Série A é preciso cumprir uma regra simples, mas difícil de executar: vencer em casa e pontuar fora. É justamente desta forma que o Ceará tem conseguido apresentar uma campanha consistente no Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro de Porangabuçu soma três partidas seguidas sem derrota longe da Arena Castelão e, com esse desempenho recente, figura entre os seis melhores visitantes da competição após 25 rodadas disputadas.

O Vovô alcançou 36,1% de aproveitamento fora de casa, desempenho que o coloca no mesmo patamar de Bahia e Red Bull Bragantino, ambos com 13 pontos em 12 jogos. O dado ganha ainda mais relevância quando considerado quem são os líderes do ranking: Flamengo e Palmeiras, que sustentam incríveis 69,7% de rendimento como visitantes, dividindo a primeira colocação. O time carioca lidera a Série A, enquanto o paulista é o terceiro colocado, com dois jogos a menos que o Cruzeiro, vice-líder.

Na sequência, quem aparece é justamente a Raposa (52,8%). Depois, vêm Botafogo (46,2%) e Mirassol (43,6%). Essa tabela mostra como o Ceará, mesmo sem estar no topo, tem se consolidado em um grupo seleto e competitivo, sobretudo quando lembrado que abriu nove pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

A vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi, nessa segunda-feira, 29, foi o triunfo mais recente como visitante e deu ainda mais moral à equipe comandada por Léo Condé. Este resultado se somou a outros dois importantes: o 2 a 1 diante do Cruzeiro, no Mineirão, quando o time celeste liderava a Série A, e o 1 a 0 contra o rival Fortaleza.

Ao todo, são três vitórias, quatro empates e cinco derrotas como visitante. Números que resultam em 13 pontos conquistados em 36 disputados. A média reforça a solidez que o Ceará tem demonstrado fora de casa e sustenta a campanha que hoje mantém o time distante da parte de baixo da tabela.

Para além disso, o calendário favorece novas oportunidades de pontuar. Na quinta-feira, 2, o Ceará enfrenta o Vitória-BA no Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas. Logo depois, encara o lanterna Sport-PE, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em mais um duelo contra equipes que atualmente ocupam a zona de rebaixamento.

Passada essa sequência, o Vovô terá ainda pela frente um duelo contra o Atlético-MG, fora de casa, rival que atravessa fase instável no campeonato. Para Léo Condé, os bons resultados longe da Arena Castelão aumentam a confiança da equipe, mas a meta principal permanece clara: garantir a permanência na elite.

“Nossa expectativa é concluir o quanto antes o objetivo de garantir a permanência e, quem sabe, buscar algo maior dentro da competição nas rodadas finais. Acho que, de modo geral, o Ceará vem fazendo um campeonato consistente”, afirmou o treinador após a vitória diante do Tricolor paulista. (Colaborou João Pedro Oliveira)

Ceará fora de casa no Brasileirão

12 jogos



3 vitórias



4 empates



5 derrotas



12 gols feitos



14 gols sofridos



36,1% de aproveitamento

13 pontos somados

Top-8: Melhores visitantes da Série A (25ª rodada)

Flamengo: 69,7% de aproveitamento (23 pontos em 11 jogos)



Palmeiras: 69,7% de aproveitamento (23 pontos em 11 jogos)



Cruzeiro: 52,8% de aproveitamento (19 pontos em 12 jogos)



Botafogo: 46,1% de aproveitamento (18 pontos em 13 jogos)



Mirassol: 43,5% de aproveitamento (17 pontos em 13 jogos)



Ceará: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)



Red Bull Bragantino: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)

Bahia: 36,1% de aproveitamento (13 pont