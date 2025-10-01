Lucas Gazal e Guzmán deixam boa impressão na estreia pelo Fortaleza

A vitória do Fortaleza sobre o Sport, nesse final de semana, na Arena Castelão, contou com a estreia de dois jogadores: o zagueiro Lucas Gazal e o meio-campista Yeison Guzmán. Ambos os atletas, que tiveram minutagens distintas, causaram uma impressão inicial positiva, marcada por boas atuações individuais.

Com Emanuel Brítez suspenso na ocasião, Lucas Gazal foi o escolhido do técnico Martín Palermo para fazer dupla de zaga titular ao lado de Gastón Ávila — mesmo com o comandante argentino tendo Benjamín Kuscevic disponível. Em campo, o defensor teve um desempenho seguro e não comprometeu.

De acordo com o SofaScore, site especializado em estatísticas, Lucas Gazal realizou 11 cortes durante a partida — sete a mais que seu companheiro de setor, Ávila —, teve 83% de precisão nos passes (acertou 40 de 48 tentativas), registrou 67 ações com a bola, além de uma interceptação e um desarme.

Yeison Guzmán, que não havia sido relacionado para os jogos contra o Vitória-BA e o Palmeiras-SP, ganhou sua primeira oportunidade com Martín Palermo. O colombiano entrou no segundo tempo do duelo diante do Sport e teve 22 minutos em campo, período em que conseguiu causar um impacto relevante na dinâmica ofensiva do time.

O meio-campista teve 100% de acerto nos passes (12 de 12 tentativas), além de ter dado três passes decisivos — ações que resultaram em finalizações ao gol. Em dois momentos, Guzmán deixou o atacante Tucu Herrera em boas condições dentro da grande área, mas o argentino acabou sendo parado pelo goleiro Gabriel, do Rubro-Negro pernambucano.

Outro contratado na última janela de transferências e que tem ganhado espaço com Martín Palermo é Lucas Crispim, velho conhecido da torcida tricolor. O meio-campista fez sua reestreia contra o Vitória, entrando no segundo tempo da partida. Diante do Palmeiras, o jogador de 31 anos iniciou como titular e teve bom desempenho, sendo autor do único gol do Leão na derrota.

No embate com o Sport, Palermo deu nova oportunidade para Crispim entre os 11 iniciais. Foram 68 minutos em campo, período em que o “Parça”, como é conhecido no Pici, teve 96% de precisão nos passes, além de contribuir com dois passes decisivos. Sem a bola, ajudou com um desarme e venceu dois dos três duelos que disputou no chão.

Dos nomes que chegaram para reforçar o plantel, apenas dois ainda não foram utilizados até o momento: o zagueiro Marcelo Benevenuto, que estava emprestado ao Criciúma-SC e retornou ao Fortaleza, e o jovem atacante Kayke, cedido pelo Botafogo-RJ a pedido do ex-técnico do clube cearense, Rafael Paiva.

Números de Lucas Gazal contra o Sport

Cortes: 11

Interceptações: 1

Desarmes: 1

Duelos pelo chão: venceu 2 de 5

Duelos pelo alto: venceu 2 de 3

Dribles sofridos: 1

Passes certos: 40/48 (83%)

Números de Guzmán contra o Sport

Ações com a bola: 20

Passes certos: 100% (12 de 12)

Passes decisivos: 3

Passes longos certos: 100% (1 de 1)

Fonte: Sofascore