Popó, Wanderlei e mais 4 são suspensos pelo CNB por causa de briga

Acelino "Popó" Freitas, Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva, André "Dida" Amado e Wanderlei Silva foram suspensos, nesta terça-feira, 30, pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), por causa da briga generalizada de sábado à noite no Spaten Fight Night 2, em São Paulo. O tempo da punição não foi determinado.

O CNB também comunicou que os demais envolvidos na confusão não pode ser punidos pela entidade por não serem atletas ou segundos licenciados, mas a entidade "recomendada a proibição de sua entrada em eventos sancionados pelo Conselho Nacional De Boxe, por prazo a ser definido".

O duelo no Spaten Fight Night 2 marcou a estreia de Wanderlei Silva no boxe. Inicialmente, ele enfrentaria Vitor Belfort, mas o ex-campeão do UFC sofreu uma concussão e precisou ser substituído no combate.

Com a rivalidade criada entre os lutadores, o combate no Spaten Fight Night foi apenas a "cereja no bolo". Wanderlei Silva foi desclassificado no quarto e último round, ao desferir chutes e cabeçadas em direção a Popó - que são proibidos no boxe. Enquanto ainda comemorava no ringue, a transmissão da TV Globo mostrou o princípio da confusão entre as equipes dos combatentes, que invadiram o espaço e começaram a trocar socos entre si.

Wanderlei foi nocauteado por Rafael Freitas, um dos filhos de Popó. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois do fim da luta.

Ele precisou ser levado a um hospital logo após a briga. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e córner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz.

Nesta terça-feira, Popó postou um vídeo em suas redes sociais tendo alta, após sofrer uma cirurgia na mão direita, enquanto Wanderlei revelou, em vídeo, que tem sofrido com dores de cabeça e perda de memória. (Agência Estado)