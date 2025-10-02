CBF anuncia mudanças para tentar "equilibrar" calendário do futebol brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, ontem, uma série de mudanças significativas no calendário e no formato das competições nacionais a partir de 2026. O objetivo é equilibrar o número de jogos entre os clubes da elite e as equipes que compõem as divisões inferiores, oferecendo mais oportunidades para quem está na base da pirâmide e, ao mesmo tempo, reduzir o desgaste daqueles que disputam várias competições.

A mudança que mais diretamente impacta o futebol cearense é o impedimento que times classificados para competições internacionais da Conmebol disputem a Copa do Nordeste. Caso fosse aplicada nesta temporada, Fortaleza, Bahia e Vitória estariam de fora do Nordestão.

Entre as principais novidades estão ainda a redução do número de datas para os estaduais, a ampliação do calendário dos certames nacionais e a criação de novos torneios regionais, como a Copa Sul-Sudeste. Também houve alterações de grande impacto na Copa do Brasil, que será expandida para 126 equipes e passará a contar com final em jogo único, em campo neutro.

Principal competição do calendário nacional, a Série A do Campeonato Brasileiro, que era iniciada somente após a reta final dos Campeonatos Estaduais, começará em 28 de janeiro, com término previsto para 2 de dezembro. Essa alteração tem como finalidade distribuir melhor o calendário ao longo da temporada.

O cronograma do Brasileirão também prevê interrupções durante grandes competições internacionais, como a Copa do Mundo de 2026, a Copa do Mundo Feminina de 2027 e o Mundial de Clubes de 2028.

Outra mudança relevante atinge os Campeonatos Estaduais será a redução de 16 para 11 datas. A medida atende a uma demanda antiga de clubes da elite, que reclamavam do excesso de partidas regionais antes do início da Série A. O Campeonato Cearense já está adequado a esta realidade.

A Copa do Nordeste, bem como os demais regionais, será disputada entre 25 de março e 7 de junho, nas mesmas datas de jogos da Conmebol, com no máximo 10 partidas para as equipes que chegarem à final. Além disso, a CBF anunciou a criação da Copa Sul-Sudeste, além da reformulação da Copa Verde, que será dividida em módulos Norte e Centro-Oeste.

Já a Copa do Brasil passará a contar com 126 clubes em 2026 e, no ano seguinte, alcançará o número redondo de 128 participantes. Outra novidade é que as equipes da Série A só entrarão na disputa a partir da 5ª fase.

O novo formato amplia o número de fases de sete para nove. Até a quarta fase, os confrontos serão decididos em jogo único. A partir da entrada dos clubes da elite, no estágio de oitavas de final ampliado, as partidas passam a ser disputadas em ida e volta, até a semifinal. A grande final, no entanto, será em jogo único, em estádio neutro previamente definido.

Para além disso, o calendário das divisões de acesso foi ajustado. A Série B terá início em 21 de março e término em 28 de novembro, ampliando o período de disputa e permitindo um maior recesso para os jogadores.

A Série C começará em 5 de abril e termina em 25 de outubro, mantendo o formato atual com 20 clubes, mas oferecendo ao campeão uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. A queda será de apenas dois clubes para a Série D de 2027, ampliando o número de participantes até chegar a 28 em 2028.

Já a Série D terá a maior transformação: o número de participantes aumentará de 64 para 96 equipes, totalizando 610 partidas contra 510 do formato atual. O torneio terá playoffs e dará seis vagas de acesso à Série C, com cada clube disputando de 10 a 14 jogos no mínimo. Os finalistas poderão chegar a até 22 partidas. O campeão também garantirá vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Mudanças no calendário e nas competições da CBF

Série A:

- Início: 28 de janeiro de 2026.

- Encerramento: 2 de dezembro de 2026.

- Pausas programadas durante: Copa do Mundo Masculina de 2026, Copa do Mundo Feminina de 2027, Mundial de Clubes de 2028.

Campeonatos Estaduais

- Redução de 16 para 11 datas.

- Período de disputa: 11 de janeiro a 8 de março.

Competições Regionais

- Clubes que disputarem torneios continentais (Libertadores ou Sul-Americana) não poderão participar.

- Disputa entre 25 de março e 7 de junho de 2026.

- No máximo 10 partidas para os finalistas.

- Vaga direta para a 3ª fase da Copa do Brasil garantida ao campeão.

Criação das Copas Sul-Sudeste, Norte e Centro-Oeste



Mudança da Copa Verde, que agora será a final entre os vencedores das Copas Norte e Centro-Oeste

Copa do Brasil

- Expansão para 126 clubes em 2026 e 128 em 2027.

- Número de fases ampliado: de 7 para 9 fases.

- 1ª a 4ª fase: confrontos em jogo único.

- Entrada dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D na 3ª fase.

- Clubes da Série A entram apenas na 5ª fase.

- A partir da 5ª fase: jogos de ida e volta até a semifinal.

- Final em jogo único, em campo neutro previamente definido.

Série C

- Mantém o formato atual com 20 clubes.

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil.

- Apenas 2 clubes rebaixados para a Série D de 2027.

Série D

- Aumento de 64 para 96 clubes.

- Cada clube disputará no mínimo 10 a 14 jogos.

- Finalistas poderão chegar a até 22 partidas.

- 6 vagas de acesso para a Série C.

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil.

