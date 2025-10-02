Ceará visita o Vitória mirando 2º triunfo seguido fora de casa

Foto: Samuel Setubal Fabiano Souza é titular absoluto do Ceará

Em mais um compromisso fora de casa, o Ceará encara o Vitória-BA na noite desta quinta-feira, 2, no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro mira aumentar ainda mais a distância para a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Porangabuçu, que ocupa a 11ª posição, soma nove pontos de vantagem em relação ao Juventude-RS, 17º colocado.

Para o duelo contra o Vitória em Salvador, o técnico terá o elenco praticamente completo à disposição. As novidades ficam por conta dos retornos de Lucas Lima e Aylon, que integram a delegação na viagem para a capital baiana. O meia ficou de fora da partida passada por opção técnica, enquanto o atacante cumpriu suspensão automática.

O principal desfalque será o volante Dieguinho. Titular absoluto e peça de sustentação no meio-campo, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo e cumprirá suspensão automática nesta rodada. Para ocupar a vaga, o treinador pode optar por Vinicius Zanocelo ou Fernando Sobral, ambos já testados na função.

Além dele, outras duas ausências são confirmadas: Fernandinho e Lucca. O camisa 77 segue em tratamento de uma reação alérgica, enquanto o atacante contratado junto ao Internacional-RS se recupera de amigdalite.

"Esperamos mais um jogo difícil. Conheço bem o Barradão, sei a força da torcida lá. Claro que para mim é especial voltar lá, foi onde escrevi uma história, consegui um acesso, título brasileiro e estadual, então vou encontrar muitos amigos. Mas hoje defendo as cores do Ceará e vou fazer o possível para deixar nossa torcida feliz", projetou o técnico alvinegro logo após o triunfo ante o São Paulo.

Do outro lado, o Vitória chega ao confronto pressionado pelo momento ruim. Na 18ª colocação da Série A, o time baiano acumula três derrotas consecutivas — diante de Fortaleza, Fluminense-RJ e Grêmio-RS — e precisa reagir para não se complicar ainda mais na tabela. Jogando em casa, a equipe de Jair Ventura terá reforços importantes e até a possibilidade de promover uma estreia.

O volante português Rúben Ismael, recuperado de cirurgia no joelho, voltou a treinar com o grupo e tem chances de ser utilizado. Outra novidade é o atacante equatoriano Kike Saverio, recém-contratado e já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Além deles, os meias Pepê e Dudu também retornam ao time. A dupla havia cumprido suspensão contra o Grêmio e volta a ficar à disposição. Por outro lado, o comandante rubro-negro segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Jamerson, que se recupera de cirurgia no tornozelo, e com o atacante Fabri, ainda em tratamento de lesão na coxa.

Na história, Vitória e Ceará se enfrentaram em 42 jogos. São 14 vitórias do Vovô, 13 empates e 15 triunfos do Esquadrão. No primeiro turno, os rivais nordestinos duelaram em solo cearense e o Alvinegro levou a melhor por 1 a 0. O levantamento do retrospecto é do site oGol.