Fé na virada de chave

Foto: FERNANDA BARROS Deyverson foi titular do Fortaleza no jogo passado

Vivendo um momento de maior confiança jogando dentro de casa, o Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 2, na Arena Castelão, às 19h30min, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Leão do Pici, que mira a terceira vitória seguida em solo cearense para seguir lutando contra o rebaixamento. Do outro, o clube paulista, que passa por uma fase turbulenta e de grande pressão.

Desde que Martín Palermo assumiu o comando técnico, o Fortaleza passou a ser mais efetivo como mandante. Em dois jogos no Gigante da Boa Vista, contra Vitória-BA e Sport-PE, o escrete azul-vermelho-e-branco venceu ambos. Agora, contra o São Paulo, a expectativa no Pici é de que esse bom desempenho possa ser mantido — já que somar pontos em casa é algo fundamental para um clube que almeja sair do Z-4.

Com o triunfo sobre o Sport, na semana passada, o Fortaleza chegou aos 21 pontos e terminou a rodada com seis a menos que o primeiro fora da zona, que, na ocasião, era o Santos-SP. Em entrevista coletiva, o volante Lucas Sasha ressaltou que não adianta o elenco tricolor se preocupar com resultados dos adversários diretos: o foco tem que ser em vencer para, no dia 7 de dezembro, o clube não estar entre as quatro últimas posições.

"A gente não tem que olhar lá para frente, para o Juventude, Vasco, Cruzeiro e Flamengo, a sequência que teremos. Não temos que olhar. Temos que pontuar agora contra o São Paulo. E, por mais que pontue contra o São Paulo, conquistando os três pontos, e os outros times vençam e mantenham a distância, está tudo bem. O que mais precisamos agora é pontuar", destacou o atleta.

Não à toa, o jogo é visto no Fortaleza como mais uma final — assim como foi contra o Sport, recentemente. Vale destacar que, historicamente, o recorte atual do confronto é totalmente favorável ao time cearense. Nos 11 jogos disputados mais recentemente contra o São Paulo, o Leão do Pici não perdeu nenhum: foram seis vitórias e cinco empates. É, pelo menos na estatística, algo que a torcida tricolor pode se apegar.

Rival do Fortaleza, o São Paulo vive uma de suas piores fases na temporada. A equipe comandada por Hernán Crespo — que, assim como Palermo, foi goleador durante a carreira de atleta — foi eliminada recentemente da Libertadores pela LDU, derrota que potencializou uma crise. Na rodada passada, contra o Ceará, no Morumbi, protestos foram feitos por torcedores ao redor do estádio.

As críticas foram direcionadas para diversas frentes do clube: diretoria, departamento médico e elenco. Em campo, o São Paulo perdeu para o Ceará por 1 a 0. Com isso, o Tricolor paulista chega para enfrentar o Leão vindo de quatro reveses consecutivos, dois pela Libertadores e dois pelo Campeonato Brasileiro — torneio em que ocupa a 7ª posição, com 35 pontos somados.

Em relação aos desfalques, o Fortaleza conta com três baixas, sendo duas por suspensão: Bruno Pacheco e Eros Mancuso, que vinham sendo titulares nas laterais. Weverson, lesionado, também está fora. Já Moisés e Tinga são tratados como dúvidas. Por outro lado, Palermo conta com o retorno de Emanuel Brítez.

No São Paulo, a lista de ausências é enorme. Na zaga, Crespo não terá Ferraresi, Arboleda e Rafael Tolói. No meio-campo, Lucas Moura não viajou. Já no setor ofensivo, nomes como Calleri, André Silva e Ryan Francisco, lesionados, também estão fora do jogo. Marco Antônio e Oscar, que vinham tratando lesão, estão recuperados e foram relacionados.