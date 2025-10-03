Ferroviário registra CNPJ da SAF antes de concluir venda; candidatos se manifestam

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ferroviário vive processo de transição para SAF e também terá eleições

Seguindo o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Ferroviário anunciou, nesta quinta-feira, 2, a oficialização jurídica da SAF, com registro do novo CNPJ. Este é considerado pelo clube como "penúltimo passo", já que a venda para o grupo Makes ainda não foi concluída.

Por isso, 100% das ações pertencem à associação do Tubarão por enquanto e a nova estrutura segue inativa "até a finalização de todos os contratos, documentos definitivos e acordo de acionistas para finalização da venda definitiva".

“Estamos cada vez mais perto de viver um novo tempo, de mais profissionalismo, credibilidade e conquistas. E tudo isso só é possível porque temos vocês ao nosso lado”, destacou o clube em nota.

Os investidores, representados pelo português Pedro Roxo, CEO da Makes, vão adquirir 90% das ações da SAF coral, incluindo o futebol profissional masculino, categorias de base e futebol feminino.

A proposta aprovada em Assembleia Geral prevê investimento de R$ 10 milhões enquanto o Ferroviário estiver na Série D, R$ 3 milhões para pagamento de dívidas e R$ 9,5 milhões em reformar o estádio Elzir Cabral. As cifras aumentam em caso de acesso de divisão nacional.

O Esportes O POVO teve acesso ao quadro de sócios e administradores registrado no CNPJ da SAF do Ferroviário, com capital social de R$ 1 mil. Marcelo Araújo Gomes aparece como presidente. Conselheiro do Ferroviário, ele é candidato a vice-presidente do Conselho Fiscal na chapa “Amor e Lealdade”, encabeçada por Rodger Raniery, que concorrerá às eleições à presidência do clube em 1º de novembro.

"Em relação à SAF do Ferroviário, esclarecemos que a estrutura criada até o momento possui caráter provisório, motivo pelo qual conta com nomes conhecidos do clube em sua composição. Ressaltamos, inclusive, que integrantes da chapa adversária figuram como conselheiros fiscais da referida SAF", diz parte da nota enviada ao Esportes O POVO pelo candidato Rodger Raniery.

"Sobre a empresa Makes, é importante frisar que a decisão pela negociação partiu da Assembleia Geral, instância máxima do clube, cabendo exclusivamente à atual gestão a assinatura do contrato. [...] Não temos qualquer apego à empresa Makes. Nosso compromisso é com o Ferroviário Atlético Clube", completa o texto.

A oficialização jurídica da SAF provocou reação da chapa “Futuro, Orgulho e Tradição”, liderada pelo ex-presidente coral Newton Filho. O grupo contestou o valor do capital social e criticou a composição do quadro administrativo.

“A Frente Ampla de Oposição não é contra o modelo SAF, mas somos veementemente CONTRA a venda do clube para a Makes. Exigimos um processo limpo, justo e sem vícios. Por uma SAF de respeito, estudada e trabalhada seriamente junto ao mercado em busca da melhor opção para o clube e nunca uma venda entre parceiros de negócio”, afirmou a nota assinada por Newton Filho. (Com informações de Rangel Diniz/Especial para O POVO)