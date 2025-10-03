Fortaleza joga mal, perde para o São Paulo e segue afundado no Z-4 da Série A

Com mais uma atuação ruim, o Fortaleza foi superado pelo São Paulo por 2 a 0 na noite de ontem, em jogo da 26ª rodada da Série A. Atuando na Arena Castelão, em Fortaleza, o Leão atuou com um jogador a mais durante quase todo o duelo e, mesmo assim, não ofereceu perigo.

Almejando conquistar a terceira vitória consecutiva em casa, o técnico Martín Palermo escalou o time do Pici com o que tinha de melhor à disposição. O início da partida até trouxe um lampejo de esperança para o torcedor cearense, quando, logo aos cinco minutos, uma saída atrapalhada do goleiro Rafael levou perigo. A defesa paulista, no entanto, conseguiu se recompor e afastar o perigo.

A partir daí, o São Paulo passou a ocupar mais espaços no campo ofensivo e, aos dez minutos, abriu o placar após falha coletiva da defesa do mandante. No lance, Cédric passou para Rigoni, que avançou pela direita e cruzou rasteiro para trás para Gonzalo Tapia. Em movimento oportuno, o atacante se desvencilhou da marcação de Brítez e finalizou no canto, sem chances para o goleiro Brenno.

Atrás no marcador, o Fortaleza tentou reagir, mas encontrou muitas dificuldades diante da compactação defensiva são-paulina. Lucas Crispim era quem mais buscava armar as jogadas, mas não encontrava a mesma resposta em companheiros como Yago Pikachu, Deyverson e Matheus Pereira, que estiveram abaixo do esperado no primeiro tempo.

Aos 21 minutos, um lance mudou o rumo da etapa inicial: Rigoni foi expulso após entrada dura em Deyverson. Chamado pelo VAR, Anderson Daronco aplicou o cartão vermelho direto, deixando o São Paulo com um a menos.

Com a superioridade numérica, o Leão, novamente, tentou aumentar o ritmo, mas esbarrou na falta de criatividade e eficiência ofensiva. O time de Palermo trocava passes, porém sem objetividade, enquanto o São Paulo se fechava para manter a vantagem.

Nos acréscimos, aos 46, Diogo Barbosa teve grande oportunidade após erro de Cedric, mas desperdiçou ao chutar para fora. Com o baixo rendimento apresentado na primeira etapa, a equipe cearense deixou o campo sob vaias da torcida.

Ciente do cenário, o técnico tricolor promoveu as entradas de Guzmán e Breno Lopes nas cagas de Matheus Pereira e Herrera, respectivamente. A medida foi tomada visando maior objetividade nas jogadas do time.



Apesar das mudanças, a agressividade esperada não veio. Com um a mais, o Fortaleza trocava passes, mas pouco chegava à área adversária e ainda via o São Paulo chegar com perigo aos 10 minutos. Em contra-ataque, Tapia recebeu dentro da área e tocou de trivela para Bobadilla, que finalizou de primeira. A defesa mandante, por sua vez, desviou para escanteio.



Ainda insatisfeito com as raras chances criadas, Palermo pôs Pochettino e Bareiro em campo. Dois minutos depois, o camisa 7 quase marcou. Após receber bom passe em profundidade, o argentino bateu na saída de Rafael e viu a zaga afastar o perigo.



Com um São Paulo cada vez mais recuado para segurar o resultado, o Leão do Pici adotou a postura do "abafa" e se lançou inteiramente ao ataque. A pressão, no entanto, não surtiu efeito. Para piorar, os visitantes ainda marcaram o segundo gol após Marinho perder a bola na fase ofensiva e oferecer o contra-ataque. Em jogada rápida, Enzo Díaz recebeu ótimo passe dentro da área e tocou para Luciano livre, sem goleiro, estufar as redes no Castelão.

Derrotado pela 14ª vez na Série A, o Fortaleza encerra a 26ª rodada na 19ª colocação, com 21 pontos somados. São sete a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 5, às 18h30min, contra o Juventude-RS, em Caxias do Sul (RS).

Fortaleza 0x2 São Paulo - Ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Guzmán) e Lucas Crispim (Bareiro); Pikachu (Pochettino), Deyverson (Marinho) e Herrera (Breno Lopes). Téc: Martín Palermo

São Paulo

4-3-3: Rafael; Cédric Soares (Maílton), Negrucci, Sabino e Wendell (Alisson); Luiz Gustavo, Bobadilla e Pablo Maia; Rigoni, Rodriguinho (Enzo Díaz) e Tapia (Luciano). Téc: Hernán Crespo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 2/10/2025

Árbitro: Anderson Daronco/RS

Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes/RS

VAR: Wagner Reway/SC

Gols: 10min/1ºT - Tapia (SAO); 39min/2ºT - Luciano (SAO)

Cartões amarelos: Gaston Ávila, Lucas Gazal (FOR)

Cartões vermelhos: Rigoni (SAO)

Público e renda: 35.544 pessoas e R$ 506.094,00