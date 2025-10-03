Titanzinho recebe 1ª edição do Favela Surf Festival neste fim de semana

Foto: JÚLIO CAESAR Praia icônica surfe cearense, Titanzinho será sede do evento

Reduto do surfe cearense, a Praia do Titanzinho será palco da primeira edição do Favela Surf Festival (FSF). O evento, que acontece entre sexta-feira, 3, e domingo, 5, reúne esporte, cultura e integração social na comunidade do bairro Serviluz, em Fortaleza.

Pela primeira vez na história, um campeonato realizado no Titanzinho terá a categoria de profissionais sendo disputada. Além disso, o público poderá acompanhar baterias das categorias Sub-10, Sub-16, Open, Feminino e Master (40+).

“O FSF surgiu da ideia de usarmos o surfe como ferramenta pedagógica para alcançar o público das favelas e tratar de assuntos importantes como racismo ambiental, crise climática, educação ambiental, esporte e desenvolver o turismo comunitário”, destacou Igor Cavalcante, presidente do Instituto Serviluz, responsável pela realização do festival.

Neste ano, a premiação será de R$ 2,5 mil para a categoria Master 40+; R$ 2,5 mil para a categoria Feminino; e de R$ 10 mil divididos entre os quatro finalistas da categoria Open.

“É superimportante um campeonato desse porte sendo feito em uma comunidade, porque beneficia e incentiva atletas locais, fortalece a cultura do surfe nas comunidades e abre portas para patrocinadores conhecerem atletas novos que são diamantes dentro das favelas e muitas vezes não têm oportunidade”, frisou Igor.

Além da disputa esportiva, o festival ainda contará com outras programações abertas ao público. Na parte musical, nomes como DJ CIA, Artista MC, Nobu Santana, Pia JAY, Rebel Lion, DJ Breno, Mais Melanina e Pagode do Ronim já estão confirmados como atrações do Palco Farol, com shows gratuitos durante as noites de sexta, sábado e domingo.

Além disso, oficinas de grafite, live painting, corte de cabelo comunitário, feira de artesanato, corredor gastronômico, e ações de educação ambiental, como limpeza da praia nas manhãs da competição, irão completar a agenda sociocultural do Favela Surf Festival.

Serviço: Favela Surf Festival 2025