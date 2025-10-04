Em vantagem, São João do Jaguaribe visita o Passo Fundo pelo Brasileiro de Futsal

Foto: Gyldemberg Malagueta / São João do Jaguaribe São João de Jaguaribe venceu a ida das oitavas de final

O São João do Jaguaribe viaja até o interior do Rio Grande do Sul para enfrentar o Passo Fundo-RS, neste sábado, 4, às 19 horas, na Arena Comercial, na cidade homônima ao clube (RS), no embate de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O jogo de ida, realizado no interior cearense, foi vencido pelo time jaguaribano por 1 a 0.

A partida terá transmissão na TV O POVO (canal 48.2) e no canal do Esportes O POVO no YouTube. O Verdão tem a vantagem do empate para garantir a classificação, enquanto os donos da casa terão de vencer para avançar.

Apesar do fator casa, a vitória no jogo de ida foi surpreendente devido à primeira fase de ambas as equipes. Os gaúchos terminaram invictos, somando 24 pontos, enquanto os cearenses foram somente sétimos colocados.

O Verdão do Vale chegou a perder quatro dos últimos cinco jogos do Brasileirão, além de ser eliminado na fase de grupos da Taça Brasil, torneio em que era o anfitrião.



Mesmo com histórico desfavorável, a equipe cearense fez valer o fator casa no ginásio Júlio Irineu Costa. A principal chave para a vitória foi a inteligência. Sabendo que enfrentava um adversário com melhor nível técnico, o time de Flávio Cavalcante foi cauteloso, pressionou quando entendia que podia pressionar, marcou meia-quadra quando era mais seguro e contou com boas intervenções do goleiro Jamerson para garantir o resultado.

Com um placar mínimo, a equipe cearense deve ser ainda mais cautelosa no Rio Grande Sul. Diferentemente do futebol, o futsal é um esporte que habitualmente possui placares elásticos e, por este motivo, a tendência do São João do Jaguaribe é proteger bastante o centro da quadra e sair para contra-ataques sempre que possível.

Assim como no jogo de ida, o Verdão precisa de uma boa partida do goleiro Jamerson e de um jogo consistente de seus fixos. É importante que o time cearense mantenha a vantagem de pé nos primeiros minutos, uma vez que a demora para abrir o placar pode fazer com que o Passo Fundo-RS tente acelerar o jogo e acabe perdendo a bola ou gerando uma chance de gol para o adversário.

Confira confrontos do Campeonato Brasileiro de Futsal:

Jogos de ida

Atlético Piauiense 6 x 4 Criciúma-SC

Sorriso Futsal-MT 0x5 Fortaleza

São Joseense-PR 0x2 Chapecoense

América-MG 1x5 Traipu-AL

São Miguel-PR x Paraná

Apodi-RN 0x0 Yeesco-SC

Vasco-RJ 1x1 Ceará

São João do Jaguaribe 1x0 Passo Fundo-RS

São Miguel-PR 2x3 Paraná

Jogos de volta