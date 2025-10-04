Logo O POVO+
Federação Cearense lança projeto social que busca democratizar prática do beach tennis
Esportes

Federação Cearense lança projeto social que busca democratizar prática do beach tennis

A iniciativa deve atingir mais de cinco mil crianças e, além da promoção da prática esportiva, busca ensinar valores essenciais como trabalho em equipe
Atleta durante disputa do Makai, torneio que aconteceu no mês de setembro em Fortaleza e contou com chancela da FCTBT (Foto: Divulgação/Makai)
Foto: Divulgação/Makai Atleta durante disputa do Makai, torneio que aconteceu no mês de setembro em Fortaleza e contou com chancela da FCTBT

A Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) lançou, nessa quinta-feira, 2, o Projeto Raquete Social, uma iniciativa que tem como objetivo democratizar o acesso ao esporte e promover a inclusão social por meio da prática regular do beach tennis.

O programa terá, segundo a FCTBT, alcance em larga escala, contando com aulas introdutórias e práticas em quadra para 5.880 mil estudantes da rede pública de ensino. Além da parte esportiva, a ação busca incentivar valores como disciplina, trabalho em equipe e espírito esportivo.

Para Thaís Cortez, diretora da FCTBT, junto da promoção de inclusão social, o projeto pretende quebrar barreiras previamente estabelecidas em relação à modalidade, um esporte que, segundo ela, é associado a camadas mais ricas da sociedade.

"O beach tennis, historicamente, se difundiu em um público mais restrito, ligado às classes mais altas. Nosso objetivo é quebrar essa barreira e proporcionar a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade a oportunidade de vivenciar esse esporte tão completo, divertido e integrador. Acreditamos no poder de transformação que o beach tennis pode gerar na vida desses estudantes", afirma.

Membros da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis durante jantar de lançamento do Projeto Raquete Social
Membros da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis durante jantar de lançamento do Projeto Raquete Social Crédito: Divulgação
Além do Raquete Social, a FCTBT também promove a realização da Copa das Federações de Beach Tennis, chancelada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O evento será realizado entre os dias 18 e 22 de novembro, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza, e conta com participantes de todos os estados brasileiros.

