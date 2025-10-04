Federação Cearense lança projeto social que busca democratizar prática do beach tennis

Foto: Divulgação/Makai Atleta durante disputa do Makai, torneio que aconteceu no mês de setembro em Fortaleza e contou com chancela da FCTBT

A Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT) lançou, nessa quinta-feira, 2, o Projeto Raquete Social, uma iniciativa que tem como objetivo democratizar o acesso ao esporte e promover a inclusão social por meio da prática regular do beach tennis.

O programa terá, segundo a FCTBT, alcance em larga escala, contando com aulas introdutórias e práticas em quadra para 5.880 mil estudantes da rede pública de ensino. Além da parte esportiva, a ação busca incentivar valores como disciplina, trabalho em equipe e espírito esportivo.



Para Thaís Cortez, diretora da FCTBT, junto da promoção de inclusão social, o projeto pretende quebrar barreiras previamente estabelecidas em relação à modalidade, um esporte que, segundo ela, é associado a camadas mais ricas da sociedade.

"O beach tennis, historicamente, se difundiu em um público mais restrito, ligado às classes mais altas. Nosso objetivo é quebrar essa barreira e proporcionar a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade a oportunidade de vivenciar esse esporte tão completo, divertido e integrador. Acreditamos no poder de transformação que o beach tennis pode gerar na vida desses estudantes", afirma.

Membros da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis durante jantar de lançamento do Projeto Raquete Social

Além do Raquete Social, a FCTBT também promove a realização da Copa das Federações de Beach Tennis, chancelada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O evento será realizado entre os dias 18 e 22 de novembro, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza, e conta com participantes de todos os estados brasileiros.