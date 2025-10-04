Richardson fala de reencontro com Vojvoda e destaca: "Conhece muito a nossa equipe"

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Volante Richardson, do Ceará, concedendo entrevista coletiva no CT Carlos de Alencar Pinto, na quarta-feira, 30 de julho de 2025

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, Richardson, do Ceará, projetou o próximo confronto da equipe no Campeonato Brasileiro, que será contra o Santos, no domingo, 5, na Arena Castelão, na Capital. Na beira do campo, estará um velho conhecido do volante alvinegro: o técnico Juan Pablo Vojvoda, que comandou o rival Fortaleza nos últimos anos.

Sobre o “reencontro” com o treinador argentino, Richardson destacou que ele “conhece muito” o Vovô, além de toda experiência em relação à Arena Castelão e o clima da capital cearense. O volante disse, ainda, que o técnico rival tentará, de todas as formas, “mostrar o caminho” para os jogadores do Peixe em relação a como enfrentar o Alvinegro.

“Ele conhece muito a nossa equipe. Nos enfrentou várias vezes. Como falei, ele conhece o estádio, conhece o clima e boa parte do nosso elenco por ter enfrentado há pouco tempo, por ter vestido a camisa do rival (Fortaleza). Ele vai tentar de todas as formas, eu tenho certeza, para mostrar o caminho pros jogadores, para que eles façam um bom jogo. E nós vamos tentar fazer o mesmo caminho”, disse.

Nesta temporada, Léo Condé e Vojvoda se enfrentaram em quatro Clássicos-Rei, e em nenhuma delas o técnico do Ceará deixou o campo derrotado. Pelo Campeonato Cearense, foram duas vitórias e um empate do Vovô. No primeiro turno do Brasileirão, outro triunfo alvinegro, que culminou na demissão do argentino do Fortaleza.

“O professor Condé já o conhece bastante por tê-lo enfrentado e já tem uma noção do estilo de jogo que ele tenta implementar nas suas equipes. Tá invicto lá no Santos, ainda não perdeu nenhum jogo. Então temos que estar muito concentrados e focados nesse jogo para que a gente possa ter o controle. É um adversário direto na nossa briga. Tem todos esses ingredientes no jogo, mas a partida não é só contra o Juan Pablo, é contra o Santos, uma equipe qualificada”, avaliou Richardson.

