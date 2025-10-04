Robin Hood da Série A, Ceará tira pontos de equipes acima e perde para os de baixo

Foto: fotos Samuel Setubal Esquerda: Pedro Raul triste com derrota; direita: Pedro Raul feliz com vitória

O Ceará vem chamando a atenção nesta Série A por um desempenho curioso: mostra força contra os times da parte de cima da tabela, mas tropeça diante de adversários que brigam contra o rebaixamento. É como se fosse uma espécie de “Robin Hood do Brasileirão”, personagem fictício que ficou conhecido por roubar dos ricos para dar aos pobres.

No recorte dos últimos 10 jogos, o Vovô venceu Cruzeiro, que na ocasião era líder e hoje ocupa a 3ª posição, superou o Red Bull Bragantino, atual 9º colocado, e derrotou também o São Paulo, que está em 7º. Além disso, conseguiu empates importantes contra o Flamengo, líder consolidado, Grêmio (10º), Vasco (12º) e Bahia (6º). Contra os gigantes, portanto, o Alvinegro apresentou competitividade e arrancou pontos valiosos.

Por outro lado, contra equipes da parte inferior da tabela, o time de Léo Condé deixou escapar resultados fundamentais. Isso porque caiu diante de Juventude (18º) e Vitória (17º), adversários diretos na luta contra o Z-4. Esses tropeços explicam por que a equipe, apesar das boas atuações contra os grandes, ainda não conseguiu consolidar vaga no G-10. A exceção nas derrotas no recorte citado foi contra o Palmeiras, atual vice-líder e que ocupava a 3ª colocação na época.

O exemplo mais recente aconteceu nessa quinta-feira, 2, quando foi superado por 1 a 0 pelo Vitória no Barradão, em Salvador (BA). O resultado frustrou a chance de retorno ao grupo dos dez primeiros e manteve o time na 11ª posição, com 31 pontos em 25 partidas.

Após a partida, o técnico Léo Condé avaliou a atuação. “O Vitória foi melhor nos 20 minutos iniciais, acabamos sofrendo o gol, mas depois a equipe foi se assentando no jogo e atuando dentro dos padrões que buscamos: uma marcação forte, agressiva, sem deixar o adversário trocar muitos passes”, analisou.

Apesar do revés, o treinador destacou a regularidade do Vovô na competição. “Talvez tenha faltado um pouco de lucidez no penúltimo passe [...] Infelizmente não estávamos em uma noite muito feliz, mas faz parte. O importante é que estamos fazendo um campeonato estruturado e espero que possamos retomar os resultados positivos”, completou.

Em 25 jogos, o Ceará soma oito vitórias, sete empates e dez derrotas. A campanha, embora marcada por altos e baixos, mantém a equipe em posição segura, nove pontos acima da zona de rebaixamento. O próximo desafio será no domingo, 5, às 20h30min (horário de Brasília), contra o Santos-SP, na Arena Castelão.

No duelo, o Alvinegro terá a missão de bater um adversário pressionado — 16º colocado com 28 pontos — e, de quebra, encerrar a sina de ceder pontos valiosos para clubes abaixo dele na tabela de classificação.