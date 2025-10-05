Logo O POVO+
Ceará recebe Santos almejando recuperação no Brasileirão
Ceará recebe Santos almejando recuperação no Brasileirão

Times se enfrentarão neste domingo, 5, na Arena Castelão, em duelo da 27ª rodada do certame nacional
Barreal, Lucas Mugni e Matheus Bahia disputam lance no jogo Santos x Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 (Foto: Diego Soares/FPF)
Com a missão de figurar no G-10 da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará encara o Santos-SP hoje, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 20h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada da competição nacional.

O Vovô ocupa atualmente a 11ª colocação, com 31 pontos, e busca reagir após a derrota para o Vitória-BA, fora de casa, na rodada anterior. O técnico Léo Condé quer aproveitar o fator local para o time se reencontrar e, assim, reduzir a distância para o grupo dos dez primeiros colocados. Um triunfo, além de consolidar o bom desempenho do time no Castelão, aumentaria a margem em relação à zona de rebaixamento, que hoje está em seis pontos.

A principal novidade entre os cearenses é o retorno do volante Dieguinho, peça fundamental na estrutura tática da equipe. Suspenso na partida passada, o meio-campista volta ao time titular e deve formar, ao lado de Richardson e Lourenço, o trio responsável por dar equilíbrio ao setor de meio-campo. 

O confronto, inclusive, também marca mais uma grande mobilização da torcida alvinegra. Segundo o mais recente boletim divulgado pelo clube, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

“Espero que possamos continuar pontuando fora e fazer o dever de casa no sábado contra o Santos, que vem em um bom momento de recuperação. O apoio da nossa torcida será fundamental para construirmos uma vitória”, afirmou o treinador.

Do outro lado, o Santos desembarcou em Fortaleza com o desafio de conquistar sua primeira vitória fora de casa sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Desde a chegada do técnico argentino, o Peixe disputou cinco partidas, somando uma vitória e quatro empates, mantendo invencibilidade, mas ainda sem vencer longe da Vila Belmiro.

Apesar da leve melhora de desempenho, a equipe segue pressionada pela proximidade da zona de rebaixamento — o Alvinegro Praiano ocupa o 16º lugar, com 28 pontos, apenas cinco acima do Juventude-RS, que abre o Z-4.

O principal desfalque santista é Neymar, que sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita e tem previsão de retorno apenas para novembro. Os meias Victor Hugo e Gabriel Bontempo, ainda em fase de transição física, devem seguir fora da lista de relacionados.

Mesmo com os desfalques, Vojvoda pretende manter a base tática das últimas rodadas, valorizando posse de bola e intensidade na recomposição. O treinador tem reforçado a importância de pontuar fora de casa, especialmente em confrontos diretos. O Santos venceu apenas uma das últimas oito partidas como visitante, mas acredita na consistência defensiva recente como trunfo para surpreender o adversário.

No histórico geral entre as equipes, a vantagem é do Peixe. Em 24 confrontos oficiais, o Santos venceu 10 vezes, houve nove empates, e o Ceará triunfou em cinco ocasiões, segundo levantamento do portal oGol. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols em partida disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Ceará x Santos: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Santos

4-4-2: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 5/10/2025
Horário: 20h30min
Árbitro: Anderson Daronco/RS
Assistentes: Maria Mastella Moreira/RS e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ
VAR: Rafael Traci/SC
Transmissão: Amazon Prime, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

