Ceará recebe Santos almejando recuperação no Brasileirão

Foto: Diego Soares/FPF Barreal, Lucas Mugni e Matheus Bahia disputam lance no jogo Santos x Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Com a missão de figurar no G-10 da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará encara o Santos-SP hoje, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 20h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada da competição nacional.

O Vovô ocupa atualmente a 11ª colocação, com 31 pontos, e busca reagir após a derrota para o Vitória-BA, fora de casa, na rodada anterior. O técnico Léo Condé quer aproveitar o fator local para o time se reencontrar e, assim, reduzir a distância para o grupo dos dez primeiros colocados. Um triunfo, além de consolidar o bom desempenho do time no Castelão, aumentaria a margem em relação à zona de rebaixamento, que hoje está em seis pontos.

A principal novidade entre os cearenses é o retorno do volante Dieguinho, peça fundamental na estrutura tática da equipe. Suspenso na partida passada, o meio-campista volta ao time titular e deve formar, ao lado de Richardson e Lourenço, o trio responsável por dar equilíbrio ao setor de meio-campo.

O confronto, inclusive, também marca mais uma grande mobilização da torcida alvinegra. Segundo o mais recente boletim divulgado pelo clube, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

“Espero que possamos continuar pontuando fora e fazer o dever de casa no sábado contra o Santos, que vem em um bom momento de recuperação. O apoio da nossa torcida será fundamental para construirmos uma vitória”, afirmou o treinador.

Do outro lado, o Santos desembarcou em Fortaleza com o desafio de conquistar sua primeira vitória fora de casa sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Desde a chegada do técnico argentino, o Peixe disputou cinco partidas, somando uma vitória e quatro empates, mantendo invencibilidade, mas ainda sem vencer longe da Vila Belmiro.

Apesar da leve melhora de desempenho, a equipe segue pressionada pela proximidade da zona de rebaixamento — o Alvinegro Praiano ocupa o 16º lugar, com 28 pontos, apenas cinco acima do Juventude-RS, que abre o Z-4.

O principal desfalque santista é Neymar, que sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita e tem previsão de retorno apenas para novembro. Os meias Victor Hugo e Gabriel Bontempo, ainda em fase de transição física, devem seguir fora da lista de relacionados.

Mesmo com os desfalques, Vojvoda pretende manter a base tática das últimas rodadas, valorizando posse de bola e intensidade na recomposição. O treinador tem reforçado a importância de pontuar fora de casa, especialmente em confrontos diretos. O Santos venceu apenas uma das últimas oito partidas como visitante, mas acredita na consistência defensiva recente como trunfo para surpreender o adversário.

No histórico geral entre as equipes, a vantagem é do Peixe. Em 24 confrontos oficiais, o Santos venceu 10 vezes, houve nove empates, e o Ceará triunfou em cinco ocasiões, segundo levantamento do portal oGol. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols em partida disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Ceará x Santos: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Santos

4-4-2: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 5/10/2025

Horário: 20h30min

Árbitro: Anderson Daronco/RS

Assistentes: Maria Mastella Moreira/RS e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ

VAR: Rafael Traci/SC

Transmissão: Amazon Prime, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO