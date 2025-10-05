Em jogo dos desesperados, Fortaleza visita o Juventude em duelo direto no Z-4

Foto: FERNANDA BARROS O Fortaleza precisa de cerca de oito vitórias nos onze jogos restantes para não cair de divisão

Em situação crítica na tabela, o Fortaleza visita o Juventude-RS neste domingo, 5, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30min, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente dois times desesperados pelos três pontos, já que ambos estão estagnados dentro da zona de rebaixamento e precisam da vitória a todo custo para manter a esperança contra a queda à Série B.

O Tricolor até ensaiou uma pequena reação com a chegada do treinador Martín Palermo, conseguindo duas vitórias nos três primeiros jogos, mas não conseguiu sustentar o bom impulso. Na rodada passada, diante de 35 mil torcedores no Castelão, o Leão perdeu para um time misto do São Paulo, mesmo jogando com um a mais por quase toda a partida.

O resultado negativo e frustrante, inevitavelmente, gera um impacto enorme no time cearense. Em caso de vitória, o Fortaleza poderia ter ficado a quatro pontos de distância para o primeiro fora da zona, que é atualmente o Santos-SP. Com o revés, viu a margem aumentar de seis para sete pontos. Estatisticamente, apenas uma arrancada histórica pode livrar o Leão da Série B da próxima temporada.

De acordo com projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) — referência neste tipo de cálculo —, após a 26ª rodada, o Fortaleza, que é o vice-lanterna, com 21 pontos, passou a ter 83% de chance de queda. Para alcançar os 43 pontos, margem relativamente segura para se manter na elite, o time comandado pelo técnico Martín Palermo precisa somar mais 22 pontos, ou seja, sete vitórias e um empate nos 13 jogos restantes.

Fora de casa, entretanto, a campanha do Fortaleza é péssima. O Leão é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, com apenas 12% de aproveitamento, sem nenhuma vitória conquistada. Em 11 partidas longe da capital cearense, empatou quatro vezes e perdeu sete. Por se tratar de um confronto direto, o Tricolor tem a obrigação de, no Alfredo Jaconi, encerrar esse jejum de triunfos.

Uma eventual derrota ou até um empate transformaria o cenário em condição praticamente irreversível para o Fortaleza. Afinal, o Juventude, que é o 18º colocado, tem 23 pontos e, com uma vitória sobre o Leão, saltaria para 26, abrindo cinco pontos de vantagem em relação ao time cearense.

Assim como o Leão do Pici, o Jaconero também não vive boa fase. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini acumula quatro jogos sem vitórias no Brasileirão. Dentro de casa, onde costuma ser forte, vive um jejum de três partidas sem triunfos, sendo duas derrotas, contra Botafogo-RJ e Flamengo-RJ, e um empate, diante do Internacional-RS.

Em números, o Juventude amarga o posto de pior defesa da Série A, com 46 gols sofridos — o Fortaleza, com 40, aparece logo depois. No ataque, o Jaconero tem o segundo pior sistema ofensivo, com 20 tentos marcados. Para a partida, Carpini terá as ausências dos laterais Marcelo Hermes e Alan Ruschel, mas contará com os retornos de dois titulares: o volante Caíque e o atacante Gabriel Taliari.

Palermo, por sua vez, não contará com três titulares: o goleiro João Ricardo, que trata uma tendinite no ombro direito; o lateral-esquerdo Bruno Pacheco com um edema no músculo posterior da coxa esquerda; e o meia Lucas Crispim, poupado por fadiga muscular. Eles ficaram fora da lista de relacionados divulgada pelo clube antes do embarque da delegação.

O atacante Moisés, que ainda faz transição física após lesão na coxa esquerda sofrida em abril deste ano, também ainda não voltou a ser relacionado. Ao todo, 24 atletas foram convocados para o confronto no Rio Grande do Sul. O elenco encerrou a preparação na manhã deste sábado, 4, com treino no Centro de Excelência Alcides Santos, e seguiu em voo fretado para Caxias do Sul no início da tarde.

Juventude x Fortaleza: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3:Brenno; Eros Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira e Guzmán; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson; Tec: Martín Palermo

Juventude



4-4-2: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Lucas Fernandes; Gabriel Taliari e Gilberto. Téc: Thiago Carpini

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 5/10/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Premiere

