Ceará vence Vasco nos pênaltis e avança às quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal

Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC Ceará venceu o Vasco nos pênaltis e avançou às quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal

O Ceará conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal neste domingo, 5, ao derrotar o Vasco nos pênaltis por 3 a 0, após empate por 2 a 2 no tempo normal, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Com o resultado, o Vovô avança para enfrentar o Traipu-AL na próxima fase do torneio.

O Ceará iniciou a partida com grande intensidade e logo nos primeiros minutos levou perigo ao gol do Vasco, mas o goleiro Delduque apareceu bem em defesas de finalizações de Walysson e João César. Aos seis minutos, o alvinegro cearense abriu o placar após uma falha da defesa vascaína. Andrew aproveitou a saída errada do adversário e assistiu Canindé, que finalizou para as redes.

A equipe de Porangabuçu continuou pressionando, mas o Vasco não demorou a responder. Aos 12 minutos, Raul Rocha aproveitou uma boa assistência de Delduque e igualou o marcador. No último segundo da primeira etapa, Douglas Pecém quase colocou o Ceará novamente à frente, mas a bola bateu na trave.

O segundo tempo foi de muita pressão do Ceará, que manteve a posse de bola e criou várias chances. Aos 14 minutos, Pecém brilhou ao driblar a defesa e marcar o segundo gol alvinegro. O Vasco, porém, não desistiu e, já nos minutos finais, usou o goleiro-linha para empatar. Raul Rocha, novamente, foi decisivo e igualou o placar com um gol no canto direito de Thiago, levando o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, as equipes continuaram buscando a vitória, mas o goleiro Thiago se destacou com boas defesas, inclusive após um quase gol contra de Marquinhos, do Vasco. Com o empate ainda no placar, a decisão foi para os pênaltis.

Nos pênaltis, o goleiro Thiago foi o grande herói. Ele defendeu três cobranças: de Raul Rocha, Marquinhos e Caio Carriço. O Ceará, por sua vez, foi preciso nas finalizações, com Andrew, Pecém e Rhuan convertendo suas cobranças. João César até teve sua tentativa defendida, mas o time alvinegro garantiu a vitória por 3 a 0 nas penalidades e comemorou a vaga nas quartas de final.

Agora, o Ceará aguarda a tabela oficial da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) para saber as datss do confronto contra o Traipu-AL.