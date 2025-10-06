Com emoção, Fortaleza vence Juventude de virada e segue vivo na Série A

Foto: Luiz Erbes / AGIF/ ESTADÃO CONTEÚDO Adam Bareiro foi o herói improvável da noite

Um respiro em meio ao caos. Jogando fora de casa, na noite de ontem, o Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, em Caxias do Sul (RS), no estádio Alfredo Jaconi, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo, que começou com ares de mais uma noite frustrante, terminou com o Leão do Pici celebrando um triunfo fundamental na briga contra o rebaixamento. O torcedor tricolor, acostumado a um 2025 de dificuldades e instabilidade, pôde enfim enxergar um fio de esperança.

O cenário, porém, esteve longe de ser tranquilo. O Juventude saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Rafael Bilu, e parecia ter o controle da partida. Mas, com gols de Mancuso e Bareiro, o time comandado por Martín Palermo conseguiu uma virada improvável, que recoloca o Fortaleza na disputa direta pela permanência na elite do futebol nacional.

Com o resultado, o Tricolor subiu uma posição e agora ocupa a 18ª colocação, com 24 pontos, ultrapassando justamente o adversário gaúcho, que caiu para 19º. Apesar da melhora pontual, o caminho ainda é árduo.

De início, o time começou travado, espaçado e com pouca conexão entre os setores. A dificuldade na transição ofensiva, somada à falta de confiança, tornava o a equipe previsível e vulnerável. O castigo veio cedo: logo aos cinco minutos, Gastón Ávila falhou de forma constrangedora, a bola sobrou para Rafael Bilu, que driblou Kuscevic e bateu no canto de Brenno, abrindo o placar.

O gol abalou emocionalmente a equipe, que quase sofreu o segundo. Em cobrança de escanteio aparentemente inofensiva, Rodrigo Sam teve a camisa puxada por Ávila dentro da área. O árbitro ignorou o lance, mas o VAR interveio e marcou corretamente pênalti. Na cobrança, Gilberto parou em Brenno, que fez grande defesa e impediu um buraco maior.

A defesa do goleiro foi o ponto de virada mental da partida. A partir dali, o Fortaleza passou a competir mais, mesmo que ainda demostrasse enormes limitações técnicas. O primeiro tempo, de forma geral, foi fraco e ilustrativo da crise de ambos. O Tricolor sequer finalizou ao gol de Jandrei, e o Juventude, mesmo com mais posse, criou pouco.

No intervalo, Gúzman e Pochettino entraram para tentar dar mais dinâmica e articulação ao meio-campo. A proposta inicial era controlar o ritmo e explorar espaços pelos lados. O jogo seguiu truncado, mas em uma jogada individual surgiu o alívio. Brítez conduziu a bola desde a defesa e tocou para Mancuso, que, com arrancada e habilidade, deixou a marcação para trás e finalizou com precisão, empatando o confronto.

O gol incendiou o time e a virada veio com um personagem improvável: Adam Bareiro. O atacante, bastante criticado por atuações discretas e por desperdiçar chances claras, foi o herói da noite. Após jogada de Yago Pikachu, que avançou pela direita e cruzou rasteiro, o argentino apareceu bem posicionado e empurrou para as redes, decretando a vitória.

Mais do que três pontos, o resultado significa um alívio simbólico. O Fortaleza mostrou capacidade de reação não só para conquistar a primeira virada de toda a temporada, como também marcar a primeira vitória fora de casa no Brasileirão.

No entanto, o alerta segue ligado. O desempenho ainda está longe do ideal e a equipe precisa demonstrar evolução constante nas próximas rodadas. A solidez defensiva é frágil, o meio-campo carece de criatividade, e o ataque ainda depende de lances isolados para funcionar.

Mesmo assim, dentro de uma temporada marcada por frustrações e incertezas, a vitória sobre o Juventude representa um sopro de esperança.

O Leão volta a campo somente no dia 15 de outubro, quarta-feira, contra o Vasco, às 21h30, na Arena Castelão.

Ficha técnica: Juventude 1x2 Fortaleza

Juventude



4-4-2: Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo), Abner (Peixoto), Rodrigo Sam e Ewerthon; Jadson, Sforza, Luis Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Rafael Bilu (Batalla) e Gilberto (Gabriel Taliari). Téc: Thiago Carpini

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Eros Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila; Sasha (Rodrigo), Rossetto e Matheus; Herrera, Breno Lopes (Pikachu) e Lucero (Bareiro); Tec: Martín Palermo

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 5/10/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Rafael Bilú (Juventude) 5' 1°T; Mancuso 27' 2°T e Bareiro 39' 2°T (Fortaleza).

Amarelos: Luis Mandaca (2x) (Juventude); Matheus Pereira, Lucas Sasha e Kuscevic (Fortaleza).

Vermelho: Luis Mandaca (Juventude)

Público e renda: 6.581 pessoas / R$ 53.581