Fatal, Ceará bate Santos em casa e volta ao G-10 do Brasileirão

Com atuação fatal, o Ceará venceu o Santos-SP por 3 a 0 com autoridade ontem, na Arena Castelão, em Fortaleza. Em partida da 27ª rodada da Série A 2025, o Vovô bateu o time paulista com gols de Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral, e agora é 10º colocado na tabela de classificação do certame.
Atuando diante da sua torcida, o Alvinegro de Porangabuçu começou o primeiro tempo em ritmo acelerado. Logo no primeiro minuto, Dieguinho arriscou de fora da área, a bola desviou na marcação e explodiu no travessão, assustando o goleiro Gabriel Brazão.
Minutos depois, o Vovô marcou o primeiro gol do confronto. Em cruzamento pela esquerda, Pedro Raul desviou de ombro e deixou Lucas Mugni livre para finalizar. No primeiro chute, o goleiro santista espalmou, mas, no rebote, o meia se jogou de carrinho e empurrou para o fundo das redes, aos oito minutos.
Depois do gol, o time da casa diminuiu o ritmo e viu a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda — ex-Fortaleza — crescer na partida. O Santos passou a ter mais posse de bola, trocando passes pelo meio e buscando jogadas pelas laterais. A melhor oportunidade veio aos 17 minutos, quando Rollheiser cobrou falta com categoria e acertou o travessão de Bruno Ferreira.
O time paulista manteve o controle territorial e ameaçou com finalizações de Guilherme e Lautaro Díaz, enquanto o Vovô se fechava bem e tentava responder em contra-ataques.
Na reta final da primeira etapa, o Ceará voltou a equilibrar o jogo e criou boas chances para ampliar. Aos 30, Lourenço arriscou de fora da área e obrigou Brazão a fazer boa defesa. Pouco tempo depois, em cobrança de lateral na área, a zaga santista afastou mal, Matheus Bahia pegou o rebote de primeira e chutou forte , em tentativa que novamente carimbou o travessão do Santos.
Depois de um primeiro tempo agitado, as equipes voltaram para a reta final com intuitos claros: o Vovô almejava segurar o resultado através de boa compactação defensiva e o Peixe queria utilizar a qualidade técnica dos seus jogadores de frente para buscar o empate.
Apesar da intenção paulista de se lançar ao ataque, foi a equipe cearense que levou perigo com Pedro Raul, que, por pouco, não alcançou bola cruzada por Galeano. Em resposta, o Alvinegro Praiano criou ótima chance após passe de Igor Vinicius, que deixou Lautaro cara a cara com o goleiro Bruno Ferreira. O atacante, todavia, errou a finalização.
Aos 17, Léo Condé colocou Vina e Pedro Henrique em campo visando uma melhor válvula de escape para o time. A estratégia deu certo e a resposta veio três minutos depois. Após erro de Escobar, Galeano avançou livre e tocou para Pedro Henrique ampliar o placar.
Com vantagem mais larga, o Ceará baixou suas linhas logo após o tento anotado e cedeu a bola para o Santos. Pouco inspirado, o time visitante apostava, principalmente, no refino técnico de Rollheiser, que quase marcou um belo gol aos 28 minutos. Na ocasião, o camisa 32 dominou de peito, girou e finalizou de bicicleta, mas Bruno Ferreira defendeu bem.
Na reta final, as equipes voltaram a realizar "trocação" e aumentaram a intensidade da partida. Aos 41, Vina finalizou, a bola desviou e sobrou para Pedro Henrique, que bateu forte e acertou a trave. Na sequência, o Peixe criou oportunidades seguidas com Caballero e Lautaro, que pararam em Bruno Ferreira.
Nos acréscimos, o Ceará concretizou a vitória com gol de Fernando Sobral. Na entrada da área, o camisa 88 bateu no contrapé de Brazão e deu números finais ao jogo.
De volta ao G-10, os comandados de Condé agora focarão nos treinos durante a pausa para a Data Fifa. O próximo compromisso do time será no dia 15, quarta-feira, diante do lanterna Sport-PE, fora de casa.
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Lourenço (Richardson) e Mugni (Vina); Galeano, Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Santos
4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Caballero), Alexis Duarte, Adonis Frías e Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal), Zé Rafael e Rollheiser (Thaciano); Guilherme (Tiquinho) e Lautaro Díaz. Técnico:Juan Pablo Vojvoda
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 5/10/2025
Árbitro: Anderson Daronco/RS
Assistentes: Maria Mastella Moreira/RS e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ
VAR: Rafael Traci/SC
Gols: 8min/1ºT - Mugni (CEA); 20min/2ºT - Pedro Henrique (CEA); 48min/2ºT - Pedro Henrique (CEA);
Cartões amarelos: Lourenço (CEA), Rollheiser, Igor Vinicius (SAN)
Público e renda: 25.636 pessoas / R$ 425.775,00