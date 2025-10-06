Floresta perde para o Londrina e deixa zona de acesso à Série B

Foto: Kely Pereira / Floresta EC O Floresta perdeu por 1 a 0 para o Londrina neste domingo, 5 de outubro, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Floresta se complicou no sonho de acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Na noite deste domingo, 5, o time cearense foi derrotado por 1 a 0 pelo Londrina-PR, no estádio Domingão, em Horizonte, e agora levará todas as esperanças para a última rodada da Série C, no próximo sábado, 11, contra o Caxias-RS.

O gol da vitória do time visitante foi marcado por Cristiano, que abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, ao cabecear com precisão um cruzamento de Vitinho.

Com a derrota, o Floresta caiu para a terceira colocação do Grupo A da Série C. O Londrina lidera com 9, seguido do São Bernardo-SP, que venceu o Caxias na noite deste domingo e foi a 6. Com número de gols marcado inferior, o time cearense é o terceiro colocado.

Na rodada final, o Lobo viaja para Caxias do Sul (RS) para encarar o Caxias. Só vitória garante acesso para o Floresta. Ao mesmo tempo, o Londrina recebe o São Bernardo, precisando de um empate para assegurar acesso e se classificar para a final da Terceirona.

A partida começou movimentada, com boas oportunidades para ambos os lados. O Floresta teve chances claras, mas o Londrina também criou perigo. Aos 25 minutos, Cristiano quase marcou após um cabeceio que explodiu no travessão, em uma jogada bem trabalhada pela direita.

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Londrina surpreendeu aos 44 minutos. Após um cruzamento preciso de Vitinho, Cristiano (novamente ele) apareceu livre na segunda trave e, com um cabeceio firme, estufou as redes de William, abrindo o placar para os visitantes.

Já o segundo tempo foi um verdadeiro bombardeio do Floresta em busca do empate. Aos 15 minutos, Jeam quase marcou ao acertar o travessão em uma cabeçada perigosa. O Verdão da Vila seguiu pressionando.

Com maior volume de jogo, o Floresta parecia estar cada vez mais perto de igualar o placar, mas a defesa do Londrina, bem posicionada, conseguiu resistir à pressão. Por sua vez, o time paranaense também não se contentou com o gol e, em alguns momentos, levou perigo ao gol de William, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

O Floresta volta a campo no próximo sábado, 11, em confronto decisivo contra o Caxias, que também ainda sonha com o acesso. A partida acontece no Centenário, em Caxias do Sul (RS), a partir das 17 horas. No mesmo dia e horário, o Londrina recebe o São Bernardo.

Os dois primeiros colocados da chave garantem acesso à Série B 2026, enquanto o líder da chave faz a final da Terceirona contra o vencedor do Grupo B.