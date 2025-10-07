Ceará: vitória permite sonhar com objetivos maiores no Brasileirão

Foto: Samuel Setubal Pedro Henrique marcou contra o Santos

Depois de tropeços contra adversários diretos, o Ceará voltou a mostrar força e organização dentro de casa na Série A. Nesse domingo, 5, o Alvinegro venceu o Santos por 3 a 0, no Castelão, e reassumiu lugar no G-10, alcançando 34 pontos. O resultado fez o Vovô encerrar a 27ª rodada na 10ª colocação e o que aproxima o clube do sonho de disputar competições internacionais em 2026.

Isso porque, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro agora tem 6,4% de chance de conquistar vaga na Libertadores, 62,1% de chance de disputar a Copa Sul-Americana e apenas 2,3% de risco de rebaixamento.

Autor do terceiro gol da equipe no duelo, Fernando Sobral comemorou o resultado e exaltou a postura do grupo, que almeja conquistar a permanência o quanto antes para sonhar mais alto no certame nacional. Atualmente, a distância do time de Porangabuçu para o Mirassol-SP, sexto colocado, é de sete pontos.

“Representa muita coisa. O grupo tem se mostrado muito resiliente. Às vezes jogamos bem e o resultado não vem, mas hoje mostramos nossa força. Foi uma vitória expressiva, fruto do trabalho coletivo. Agora é manter o equilíbrio e conquistar os pontos necessários para atingir nosso primeiro objetivo, que é a permanência (na elite nacional)”, afirmou o jogador.

Após a partida, o técnico Léo Condé celebrou o desempenho coletivo e o amadurecimento do time. Com ele à beira do campo, o Ceará vem fazendo uma temporada sólida com título estadual conquistado em cima do maior rival, Fortaleza, e uma boa campanha na Série A, principal competição do calendário.



“Foi uma partida memorável, bastante movimentada. Entramos com a proposta de pressionar o Santos e tivemos volume de jogo desde o início. Tivemos uma bola na trave logo no começo e continuamos insistindo até o gol do Mugni. No segundo tempo, fizemos alguns ajustes, sabíamos que o Santos iria se lançar (ao ataque), e no final tivemos tranquilidade para aproveitar a transição e fazer o terceiro gol. Saímos muito felizes”, destacou Condé.

Depois do triunfo conquistado diante do seu torcedor, o Vovô terá um período de descanso e ajustes antes do próximo compromisso. Devido à pausa para a Data Fifa, o time cearense só volta a campo no dia 15, uma quarta-feira, para enfrentar o Sport-PE, na Ilha do Retiro, às 20 horas, pela 28ª rodada do Brasileirão.

No confronto, o objetivo é claro: uma nova vitória. Caso conquiste os três pontos fora de casa, o Alvinegro pode se consolidar de vez na briga por vaga na Libertadores. A última vez em que a torcida viu o clube disputar jogos internacionais foi na Copa Sul-Americana de 2022, quando chegou até as quartas de final.