Desfalcado, Brasil treina, com Vini Jr. e Rodrygo "brigando" por vaga

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Rodrygo foi convocado pela primeira vez com Ancelotti

A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira pela manhã (noite em Seul) a preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. O técnico Carlo Ancelotti contou com somente 10 convocados e focou na preparação física. No campo, Rodrygo e Vinícius Júnior podem ser concorrentes por vaga de titular, repetindo o Real Madrid.

De volta à seleção por motivos distintos, Vini Júnior — não foi chamado para a última rodada das Eliminatórias da América do Sul — e Rodrygo — primeira vez convocado pelo italiano — bateram bola após recolocarem o Real Madrid na liderança de LaLiga e não escondiam a alegria nas primeiras atividades na Ásia.

Disputando uma posição de titular no clube merengue ao lado do astro francês Mbappé, eles também devem brigar por uma vaga na equipe de Ancelotti para os amistosos de sexta-feira, em Seul, às 8 horas de Brasília, e do dia 14, em Tóquio, às 7h30min. Com a ausência de Raphinha, machucado, podem até jogar juntos.

Definir a formação ideal do ataque parece a principal missão de Ancelotti atualmente. Raphinha surge como intocável, com as outras vagas todas em aberto. Além de Vini Jr., Richarlison e Estêvão, o técnico já rodou bastante o setor nos primeiros quatro jogos sob sua direção, observando João Pedro, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique e Samuel Lino.

A primeira atividade na chuvosa Seul ainda contou com os zagueiros Éder Militão e Fabrício Bruno, o volante Casemiro, os laterais Carlos Augusto e Douglas Santos, e o centroavante Matheus Cunha. Outros jogadores até se apresentaram, mas sem ir ao gramado. O grupo trabalha completo nesta terça-feira, 7.

Quem também esteve presente em campo foi o goleiro Bento, que acumula convocações desde 2023, mas ainda não entrou em campo na era Ancelotti. Sua última atuação foi na amarga derrota diante da Argentina, por 4 a 1, naquela ocasião sob o comando de Dorival Júnior, atualmente no Corinthians.

"Ele (Carlo Ancelotti) deu muita ênfase à nossa parte defensiva. Acho que ele observou isso e viu essa necessidade. Foi uma melhora rápida nos primeiros treinamentos dele, e isso fez a diferença para nos dar segurança nas partidas", disse Bento, em entrevista à CBF TV.

O goleiro ex-Athletico também analisou o segundo duelo do Brasil nesta Data Fifa. Depois de encarar a Coreia do Sul, a Amarelinha enfrentará o Japão..



"Tive a oportunidade de jogar contra equipes japonesas na última edição da Liga dos Campeões da Ásia. Pude observar que são equipes muito táticas, que cumprem bem suas funções. Não são fortes fisicamente, mas sempre executam a parte tática com muita intensidade. Isso é o diferencial deles", completou. (Com Agência Estado e Gazeta Esportiva)