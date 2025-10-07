Everton Ribeiro passa por cirurgia para retirar câncer: "Vamos vencer essa batalha"

Foto: Tiago Caldas/EC Bahia Everton Ribeiro apresentado pelo Bahia

Um dia após ajudar o Bahia a ganhar do Flamengo, seu ex-clube, por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, o experiente meia Everton Ribeiro foi submetido a uma cirurgia para retirar um câncer na tireoide. O jogador de 36 anos usou as redes sociais para tranquilizar e agradecer os fãs e passar uma mensagem de esperança de que vai superar mais essa adversidade.

"Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide, Hoje (segunda-feira) fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus", revelou Everton Ribeiro, na Instagram, com uma imagem nos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a mulher e os dois filhos.

"Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos."

Companheiros de Bahia, como Rodrigo Nestor, Ademir, Caio Alexandre, e muitos torcedores/fãs do armador, mandaram mensagem de boa sorte.

O Bahia repostou a revelação do problema de saúde do seu astro, mas não anunciou o prazo de recuperação. Muitos flamenguistas também mandaram mensagens de apoio e torcedores em geral exaltaram a dedicação do jogador, que atuou por um mês ciente do problema e sem revelar para ninguém em busca de ajudar o Bahia.

Cruzeiro e Flamengo, duas equipes nas quais Everton atuou com grande destaque, usaram as redes sociais para dar seu apoio. "Desejamos muita força na sua recuperação, Everton! Estamos na torcida para que tudo fique bem o mais breve possível", escreveu o time mineiro em suas redes sociais.

O Flamengo também demonstrou sua preocupação e confiança no estabelecimento da saúde do atleta. "Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar 'e proteger como o Manto de Nossa Senhora', como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação."