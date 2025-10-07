Fortaleza ganha sobrevida no Sul e vai para a pausa da Data Fifa com clima mais leve

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza tem 60% de aproveitamento com Martín Palermo

O Fortaleza sofreu um baque grande com a derrota para o São Paulo no Castelão, mas deu uma resposta rápida com a vitória sobre o Juventude-RS, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Nos primeiros cinco confrontos do Leão sob o comando do treinador Martín Palermo, o saldo ficou positivo, com 60% de aproveitamento e, principalmente, um fio de esperança que ainda não foi quebrado.

Existem derrotas de time rebaixado, como foi o caso do frustrante revés para o clube paulista, em um contexto que se mostrava totalmente favorável ao Tricolor do Pici — o rival testava repleto de desfalques e com um jogador a menos desde os 20 minutos de jogo. Mas também existem vitórias que podem renovar as perspectivas e, de alguma forma, criar um novo ambiente.

O cenário ainda é muito complicado e a margem de erro do Fortaleza daqui em diante, assim como já vinha sendo, será mínima. Mas é preciso olhar para o agora: com a vitória sobre o Juventude, o Leão deixou a vice-lanterna, encurtou a distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento e vai para a pausa da Data Fifa com um clima mais leve.

Na projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que é volátil e pode mudar a cada rodada, o Fortaleza passou a ter 71% de chance de rebaixamento — antes, o percentual era de cerca de 83%. O número é menor que o dos outros clubes que também estão no Z-4, como Sport-PE (97%), Juventude-RS (81%) e Vitória-BA (77,6%).

É um suspiro de um clube que dava muitos sinais de estar, mental e fisicamente, sem força. A caça do Leão, a cada rodada, parece ficar mais clara. É o Santos, que perdeu para o Ceará e se colocou, de uma vez por todas, como o alvo primário dos clubes que tentam escapar do rebaixamento. O Peixe, comandado pelo ex-tricolor Juan Pablo Vojvoda, é o 16º, com 28 pontos, três a mais que o Vitória (17º), quatro a mais que o Fortaleza (18º).

Apesar dos reveses para Palmeiras e São Paulo, o Tricolor conseguiu vencer todos os três adversários diretos do Z-4, que foram Sport, Vitória e Juventude. A equipe agora terá dez dias de intervalo para se preparar visando o duelo com o Vasco da Gama-RJ, que desgarrou da parte de baixo da tabela, com 33 pontos, mas ainda é um daqueles adversários “acessíveis” para se vencer, sobretudo pelo jogo acontecer na capital cearense.

O período livre também será importante para o departamento médico recuperar jogadores que costumam ser titulares do time, como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o goleiro João Ricardo e os meio-campistas Lucca Prior e Lucas Crispim. Além deles, existe a expectativa de que Moisés volte a ser relacionado para as partidas. Em coletiva, Palermo disse que o atacante “está muito bem”.

"Teremos tempo suficiente para trabalhar e recuperar alguns jogadores que estão trabalhando com os médicos. No caso de Moisés, principalmente, ele está muito bem e com muita vontade. Ele está na etapa em que já podemos utilizá-lo e acho que esses 10 dias vão servir muito bem para que ele também se sinta seguro", disse o treinador argentino.