Fortaleza recebe o Sorriso pelas oitavas do Brasileiro de Futsal

Foto: Felipe Honorato/Fortaleza EC O Fortaleza venceu o primeiro jogo por 5 a 0

Após a goleada do jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Fortaleza entra em quadra precisando somente de um empate para avançar. O Leão goleou o Sorriso-MT por 5 a 0 e um 0 a 0 já garante o Leão na próxima fase. A partida acontece nesta terça-feira, 7, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

O duelo será exibido ao vivo na TV O POVO (48.2) e no canal Esportes O POVO no Youtube. Vale lembrar que em caso de vitória por qualquer placar do Sorriso, a partida vai para a prorrogação.

Apesar da goleada, a partida não foi simples para o Tricolor. O clube foi até Sorriso (MT), após uma maratona de jogos válidos pela Taça Brasil, quando disputou cinco jogos em seis dias de torneio, e enfrentou o time do Centro-Oeste somente três dias após ser vice-campeão do outro campeonato nacional.

No jogo desta terça-feira, o Tricolor do Pici contou com seis dias de treino e descanso, tendo jogado somente no dia 1º, contra o Ipu Futsal, pela primeira fase do Campeonato Cearense — vitória do Leão por 4 a 2.

Descansado e com a tranquilidade de jogar por um empate, a tendência é que os donos da casa mantenham o nível defensivo apresentado no duelo anterior. Outro ponto que deve mostrar evolução devido aos dias de descanso é uma maior influência dos alas da equipe no jogo. (João Bosco Neto / Especial para O POVO)