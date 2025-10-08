Fortaleza vence Sorriso de novo e avança às quartas de final do Brasileiro de Futsal

Foto: João Moura / Fortaleza EC Dudu comemorando o gol que abriu o placar do jogo

O Fortaleza venceu o Sorriso-MT novamente, desta vez por 4 a 2, e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, do qual é o atual campeão. O jogo aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense. Os gols dos donos da casa foram marcados por Dudu, Bob (duas vezes), e Beraldo, enquanto Motta e Pixote descontaram para os visitantes.

A partida foi marcada pelo alto número de faltas vindo das duas equipes, com ambas estourando o limite de advertências do primeiro e do segundo tempo, e pela quantidade de chances perdidas pelos mato-grossenses. Na próxima fase, o Leão enfrenta o Atlético-PI.

O primeiro tempo começou energizado, com o Fortaleza quase marcando nos primeiros segundos de jogo. Após bater o centro, o Tricolor trocou passes rapidamente e conseguiu deslocar o goleiro Motta, mas na hora de concluir, o pivô Gugu Flores escorregou e perdeu o gol.

Precisando vencer para levar o jogo para a prorrogação, o Sorriso marcava com os quatro jogadores de linha na saída de bola do Tricolor. A pressão era tamanha que era necessário o pivô se aproximar do fixo para conseguir gerar uma linha de passe.

Mesmo sufocado pelo adversário, foi o Leão que abriu o placar. Aos seis minutos de jogo, o Fortaleza fez transição rápida e Dudu achou Gugu Flores com um bom passe; o camisa 10 fez a "parede" e devolveu a bola para o ala, que driblou o goleiro e deixou a vida do time do Pici mais tranquila.

Na esteira do gol, os donos da casa criaram boas chances nos minutos que sucederam o primeiro tento da partida. Aos oito minutos de partida, o Tricolor teve uma cobrança de falta em que o experiente Valdin carimbou o travessão após jogada ensaiada.

Sem conseguir ampliar o placar, o Fortaleza acabou perdendo o gás e viu o Sorriso crescer novamente no jogo. A equipe do Centro-Oeste se aproveitava do mal primeiro tempo de Beraldo e conseguia chegar ao gol adversário sem muita dificuldade. Em meio a uma partida ruim do coletivo, coube ao goleiro Andson segurar o placar em favor dos mandantes.

Houve, porém, um momento em que nem toda a categoria do goleiro foi capaz de segurar o time adversário. Em boa jogada, o goleiro Motta saiu de sua meta, subiu sem oposição ao ataque e, de perna esquerda, marcou o tento de empate para o time mato-grossense.

A partir da igualdade no placar, o jogo ficou favorável ao Sorriso, que perdeu um caminhão de gols, enquanto o Fortaleza foi reduzido a alguns poucos contra-ataques. O jogo também se notabilizou pela quantidade de faltas.

No segundo tempo, os donos da casa retomaram o controle da partida. Mais descansado e com mais qualidade técnica em sua rotação, o Leão passou a trabalhar a bola com mais calma, trocar mais passe e ter as melhores chances.

Aos sete minutos da etapa complementar, Bob recebeu a bola no meio de quadra, acelerou o jogo, tabelou com Matheus e com um potente chute de perna direita, colocou o Fortaleza novamente à frente do placar.

Assim como na primeira etapa, os dois times acabaram tendo problemas com faltas. Com somente 11 minutos de partida, tanto o Leão, quanto o time mato-grossense estouraram as advertências e aplicaram uma marcação mais cautelosa desde então. O ambiente da partida seguiu quente e alcançou seu ápice quando Vieira, do Sorriso, foi expulso por segundo amarelo.



No tiro livre gerado por essa falta, Bob encheu o pé e marcou o segundo dele na partida e o terceiro do Tricolor no jogo, aos 13 minutos. O time do Centro-Oeste respondeu um minuto depois, com um belo gol do experiente Pixote.

O gol dos visitantes serviu para motivar a equipe, mas sem a pontaria suficiente para virar o placar, o time mato-grossense acabou derrotado. Faltando pouco mais de um minuto para terminar o confronto, Beraldo conseguiu ampliar para o Fortaleza em uma falha do goleiro Motta.

