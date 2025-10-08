Palmeiras e Flamengo protagonizam disputa acirrada pelo título do Brasileirão

Foto: Montagem sobre fotos de: César Greco/Palmeiras, Mauro PIMENTEL / AFP e Rafael Vieira/Cruzeiro Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro disputam o título do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro vai se afunilando para a reta final, e três equipes seguem no páreo para erguer a cobiçada taça da elite nacional: Palmeiras (líder), Flamengo (vice-líder) e Cruzeiro (terceiro colocado).

Tido como o time mais regular do futebol brasileiro nos últimos cinco anos, o Verdão se credencia, mais uma vez, como postulante ao título. A equipe paulista busca o seu 13º troféu, que pode ser o quinto na última década — de 2015 até os dias atuais, venceu a Série A de 2016, 2018, 2022 e 2023.

Sob o comando de Abel Ferreira desde 2020, os paulistas só ficaram fora do top-3 do Brasileirão no ano de estreia do treinador, quando ficaram na sétima posição. Apesar da sequência competitiva, a torcida do Porco estava na bronca com o desempenho desde a temporada passada.

Em 2024, o Palmeiras venceu somente o Campeonato Paulista, foi precocemente eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ser vice-campeão para o Botafogo no Brasileirão. Neste ano, o clube foi vice estadual, perdendo a final para o Corinthians, sendo eliminado pelo Alvinegro também no mata-mata nacional e sofrendo críticas pelo baixo nível técnico aproveitado.

Foi sentindo os sinais de desgaste que Abel conseguiu, mais uma vez, reinventar-se. O treinador português conseguir formar com os criticados Vitor Roque e Flaco López uma das duplas de ataque mais letais do futebol brasileiro e, com o reforço de Andreas Pereira, colocou o time de volta aos trilhos.

Com a vitória sobre o São Paulo no último domingo, 5, e a derrota do Flamengo para o Bahia no mesmo dia, o Verdão assumiu novamente a liderança do campeonato, com os mesmos 55 pontos do rival carioca, tendo um jogo a menos.

Líder da maior parte do Brasileirão, o Flamengo é o postulante forte para erguer seu nono título nacional. Com o maior investimento do futebol do País, a equipe da Gávea trouxe nomes com boas passagens pelo futebol europeu e tem no banco de reservas a maior esperança para técnicos brasileiros nos últimos anos.

Filipe Luís assumiu o Rubro-Negro no segundo semestre de 2024, após a demissão de Tite. Contando com o período no sub-20 do clube carioca, o ex-jogador tem pouco mais de um ano como treinador e já possui dois títulos, sendo um deles, a Copa do Brasil.

Com respaldo por ser ídolo da torcida, o treinador do Fla vem ganhando destaque. Porém, o time está passando por oscilações de desempenho e deixou a liderança da competição, mesmo que com a mesma pontuação do Palmeiras — o Verdão tem uma vitória a mais. O Palmeiras, inclusive, entra em campo no sábado, 11, às 19 horas, contra o Juventude-RS, passando a ter o mesmo número de jogos do Fla.

O confronto direto entre os cariocas e os paulistas, que ocorre no próximo dia 19, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) pode quase ser considerado uma final antecipada, tendo em vista a similaridade entre os calendários de cada equipe. A última derrota dos Rubro-Negros para os Alviverdes em Campeonato Brasileiro ocorreu em 2017.

Hegemônicos, os dois times são ainda os brasileiros remanescentes na Copa Libertadores. Nas semifinais, o Palmeiras encara a LDU e o Flamengo pega o Racing. Times brasileiros venceram as últimas seis edições do torneio, incluindo dois títulos para cada um da dupla.

Cruzeiro na cola da briga

Três pontos atrás dos outros clubes citados, o Cruzeiro é considerado o desafiante à hegemonia dos rivais. A Raposa, que, em 2023, brigou para não cair, foi comprada pelo empresário Pedro Lourenço e passou a receber aportes milionários do novo dono.

Com isso, chegaram nomes consolidados, como Cássio, Fagner, Walace, Matheus Henrique e Gabriel Barbosa; além de jovens atletas de muito valor, como Kaio Jorge, Arroyo, Sinisterra e Christian. A primeira aposta para comandar o time foi Fernando Diniz, demitido ainda no início da temporada.

Para seu lugar, chegou Leonardo Jardim, nome histórico do Mônaco, da França, e desejo antigo do futebol brasileiro. O português, mesmo com muitas críticas ao calendário nacional, montou uma equipe competitiva, mas que, no momento, não vence há três partidas.

Outro agravante é que o Cabuloso é o único time entre os postulantes ao título que não possui jogos atrasados. Devido ao Mundial de Clubes, o Palmeiras tem dois duelos do primeiro turno a serem jogados, enquanto o Flamengo tem um. Em caso de vitórias de ambos os times, a diferença do Cruzeiro para os paulistas pode saltar para nove pontos, enquanto para os cariocas pode chegar a seis pontos.