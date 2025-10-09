Brenno aproveita chance com Palermo e pode ganhar sequência no gol do Fortaleza

Foto: Lucas Emanuel/FCF Brenno foi contratado para ser a "sombra" de João Ricardo

Contratado no início da temporada, com a difícil missão de ser uma “sombra” de João Ricardo no gol do Fortaleza, Brenno finalmente vem tendo seu momento de protagonismo no clube. As recentes chances dadas por Palermo foram bem aproveitadas pelo camisa 12, sobretudo no jogo contra o Juventude.

Na janela do meio do ano, o departamento de futebol do Leão, com o próprio Brenno e João Ricardo lesionados, precisou ir ao mercado em busca de reforços para o setor. Vinicius Silvestre e Helton Leite foram contratados — sendo que o segundo até teve oportunidades, a maior parte delas dada por Renato Paiva, técnico anterior do Fortaleza antes da chegada de Palermo.

Mas a prioridade sempre foi João Ricardo, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na temporada passada. Assim que o arqueiro se recuperou, o atual comandante do Tricolor o colocou como titular novamente. Apesar de ter feito boas exibições contra Vitória-BA e Sport-PE, o camisa 1 tem sofrido com uma tendinite — lesão que o tirou dos jogos diante de Palmeiras-SP, São Paulo e Juventude-RS. No duelo com o Verdão paulista, o escolhido por Palermo foi Helton Leite.

Brenno esteve presente no banco de reservas no Allianz Parque, de onde viu a equipe cearense ser goleada por 4 a 1. No jogo seguinte, contra o Sport, João Ricardo atuou como titular, mas voltou a sentir a lesão e, nos dois embates posteriores, ficou de fora. Assim, abriu-se, mais uma vez, a lacuna sob a baliza do Leão.

Desta vez, no duelo com o São Paulo, Palermo optou pela entrada de Brenno. A partida foi um desastre coletivo do Fortaleza, que acabou derrotado por 2 a 0 — ambos os gols em lances indefensáveis para o camisa 12. Apesar disso, o arqueiro foi mantido no time titular em Caxias do Sul, contra o Juventude. E foi por lá que ele brilhou.

No primeiro tempo, o Tricolor perdia por 1 a 0 e o Juventude teve um pênalti marcado em seu favor. Era a chance de os donos da casa ampliarem a vantagem e encaminharem a vitória. Brenno não permitiu: defendeu a cobrança do centroavante Gilberto, gritou e incentivou seus companheiros de elenco, mantendo o Fortaleza vivo na partida. No fim do jogo, o lance mostrou-se crucial.

Na segunda etapa, o Leão reagiu e virou o jogo, conquistando três pontos muito importantes na luta contra o rebaixamento. Brenno saiu fortalecido, com moral e confiança elevadas. Em números, segundo o SofaScore, site especializado em estatísticas esportivas, o goleiro realizou seis defesas, fez dois cortes e acertou 50% dos passes longos — um desempenho impactante.

No Rio Grande Sul, Brenno fez apenas sua sétima partida em 2025 pelo Fortaleza. Nas poucas vezes em que foi acionado ao longo do ano, demonstrou ter capacidade. Outro fator que pesa em seu favor é a juventude. O ex-gremista tem 26 anos, contra os 37 de João Ricardo e os 34 de Helton Leite.

Agora, com a pausa para a Data Fifa, a tendência é que João Ricardo esteja recuperado para o jogo contra o Vasco. Restará a Palermo fazer sua escolha.