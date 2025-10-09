Com regularidade e disciplina, Dieguinho se fixa como peça fundamental do Ceará

Foto: Samuel Setubal Dieguinho é líder do time em minutagem em campo

Uma das principais peças do Ceará em 2025, o volante Dieguinho se consolidou como titular absoluto do time desde os primeiros jogos das temporada. Com poder de marcação, mapeamento de espaços e boa saída de bola, o jogador é essencial no equilíbrio tático do time comandado por Léo Condé.

O campo, por sinal, mostra o quanto o Vovô depende de sua presença em campo: com ele, o time tem um desempenho significativamente superior em relação às partidas em que o meio-campista não esteve à disposição.

Sem Dieguinho, o Alvinegro disputou quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. O revés mais recente foi justamente na 26ª rodada da Série A, diante do Vitória-BA, quando o Alvinegro perdeu por 1 a 0 em Salvador (BA) e teve dificuldades na criação ofensiva, especialmente na transição do meio para o ataque.

Antes disso, o volante também havia ficado fora em outros três compromissos: contra o Barbalha, pela primeira fase do Estadual (vitória por 5 a 0); diante do Confiança-SE, pela Copa do Nordeste (empate em 1 a 1); e frente ao Juazeirense-BA, também pela Copa do Nordeste (vitória por 2 a 0).

Com o volante em campo, o desempenho é expressivo: 44 partidas, com 20 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Além da consistência, Dieguinho se destaca pela regularidade disciplinar, mesmo atuando em uma posição que exige contato físico e combatividade. Ao todo, ele recebeu apenas quatro cartões amarelos em toda a temporada e ficou suspenso apenas uma vez, justamente na derrota para o Vitória.

Até o momento, o jogador soma 3.448 minutos com a camisa alvinegra, sendo 38 partidas como titular e seis saindo do banco de reservas. No Vovô, contribuiu com dois gols e duas assistências, e foi protagonista na conquista do título estadual sobre o Fortaleza, além de seguir sendo uma das peças mais regulares da sólida campanha do Ceará na Série A.

O bom desempenho, claro, chamou a atenção da diretoria. Em entrevista exclusiva à Rádio O POVO CBN, o presidente do clube, João Paulo Silva, afirmou o desejo de renovar o contrato de Dieguinho, que atualmente é válido até o fim de 2026.

“São dois jogadores muito importantes nesta trajetória, o Dieguinho e o Willian Machado. No fim do Campeonato, pretendemos sentar, conversar e tentar uma renovação de pelo menos mais um ano”, revelou o dirigente.

Em agosto, o próprio atleta comentou sobre sua evolução e o segredo para manter o alto nível. “Uma vez ouvi o Bernardinho (técnico de vôlei) dizer que não podemos perder o espírito de ser operário, de querer aprender e ouvir para evoluir. Eu procuro fazer isso todos os dias. Ouço o treinador, meus companheiros e os analistas do clube. Sou pouco de falar e muito de ouvir, e isso me faz crescer como jogador e como pessoa.”