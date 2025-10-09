Dudu, do Fortaleza, projeta duelo nas quartas de final do Brasileiro de Futsal

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.10.2025: Dudu, jogador do Fortaleza Futsal, no Esportes do Povo. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O Fortaleza venceu novamente o Sorriso na noite dessa terça-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense, e conquistou a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Autor de um dos quatro gols da vitória tricolor, o ala Dudu participou do programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 8, e falou sobre a dificuldade em enfrentar a equipe mato-grossense e projetou a sequência do Leão no Brasileirão.

“Sabíamos da dificuldade que ia ser, porque é uma equipe muito jovem, muito intensa. Acho que fizemos um primeiro tempo abaixo (da expectativa), em questão de qualidade. Mas na volta do intervalo, depois da conversa com o professor Guigo, voltamos com uma postura diferente, criamos mais oportunidades e conseguimos converter em gol”, disse Dudu.

Além do gol que abriu o placar, o ala do Leão ainda deu uma assistência para Beraldo, que sacramentou o placar. Após a partida, Dudu ainda foi premiado como “homem do jogo”. Agora, o Tricolor aguarda a sequência da competição.

Na próxima fase, o Fortaleza enfrenta o Atlético Piauiense-PI. Recentemente, no último dia 28 de agosto, os nordestinos já haviam se enfrentado em duelo da primeira fase do certame. Na ocasião, a partida disputada no CFO terminou empatada por 3 a 3, com Dudu marcando um dos gols.

“É um jogo muito equilibrado, de altíssimo nível. Lá tem muitos jogadores que podem decidir a qualquer momento, acho que quem errar menos vai conseguir o resultado. São duas grandes equipes, que podem claramente chegar a final e conquistar o título”, afirmou o ala.

Por ter uma melhor campanha na primeira fase, o escrete cearense decide em casa. A ida será no dia 19, um domingo, às 11 horas, enquanto a volta será no dia 24, uma sexta, às 21h30min. O outro time cearense remanescente no torneio é o Ceará, que encara o Traipu-AL em casa no dia 17 (sexta), às 21 horas, e como visitante no dia 24 (sexta), às 19h30min.