Egito vence Djibouti e é a 19ª classificada para a Copa do Mundo

O Egito se classificou para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, ao derrotar o Djibuti por 3 a 0 nesta quarta-feira, 8, em Casablanca, no Marrocos. Será a quarta participação egípcia na história dos Mundiais, depois das edições de 1934, 1990 e 2018.

Os gols do jogo, disputado no Marrocos devido à indisponibilidade dos estádios no Djibouti, foram marcados por Ibrahim Adel (8 minutos do primeiro tempo) e Mohamed Salah (13 do primeiro e e 39 do segundo tempo).

Com o resultado, o Egito garante a liderança do Grupo A das Eliminatórias africanas com 23 pontos, cinco à frente da seleção de Burkina Faso, que, como vice-líder da chave, deve ir para a repescagem, já que na última rodada não poderá ser alcançada por Serra Leoa (3º, 12 pontos).

Comandados pelo craque do Liverpool Mohamed Salah e sem o atacante do Manchester City Omar Marmoush, lesionado, os 'Faraós' foram a campo precisando vencer para garantir a classificação antecipada sem depender dos demais resultados do grupo.

O Egito se junta à Tunísia e Marrocos como os representantes africanos já classificados para o Mundial do ano que vem. O continente terá pelo menos nove seleções no torneio, com um eventual décimo participante, a depender do resultado da repescagem. Nas Eliminatórias da África, os líderes das nove chaves garantem vaga direta, enquanto os quatro melhores segundos colocados disputam um mata-mata por vaga na repescagem.

Classificados à Copa do Mundo de 2026

Países-sede: Canadá, EUA e México.

América do Sul (6 vagas): Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai.

África (9 vagas): Marrocos, Tunísia, Egito + 6.

Ásia (8 vagas): Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália + 2.

Oceania (1 vaga): Nova Zelândia.

Concacaf (América do Norte/Central) (3 vagas): -

Europa (16 vagas): -

Repescagem intercontinental (disputam duas vagas): Nova Caledônia, Bolívia, um da África, um da Ásia e dois da Concacaf.