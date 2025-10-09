Floresta tem chance de garantir acesso inédito à Série B na última rodada

Foto: Kely Pereira / Floresta EC O Lobo da Vila luta por uma vaga na última rodada do quadrangular do acesso

O atípico Grupo B dos quadrangulares do acesso na Série C deixou tudo para a última hora. Com Floresta, Londrina-PR, São Bernardo-SP e Caxias-RS, o agrupamento viu as quatro equipes empatarem todos os jogos nas três primeiras rodadas. Quarta e quinta, porém, vieram para moldar o cenário final, ainda com possibilidade de acesso para todos os clubes e uma disputa acirrada para ascender à segunda divisão do futebol brasileiro no próximo sábado, 11, às 17 horas.

Para o clube cearense do certame, que enfrenta o Caxias fora de casa, a matemática é complexa, mas palpável. Com o saldo de gols zerado após três empates por 0 a 0 seguidos de uma vitória e uma derrota — ambas pelo placar mínimo —, o Lobo da Vila está na terceira colocação, atrás do São Bernardo por ter marcado dois tentos a menos, mesmo com o saldo igualado.

Caso o clube paulista não vença o Londrina, que joga em casa, o Floresta só precisa ganhar o seu confronto e os outros critérios pouco vão importar. Agora, se o time paranaense tropeçar e for derrotado pelo São Bernardo, passa a ser o alvo do Verdão, já que terminaria com nove pontos e, com, no máximo, um gol de saldo. Com esses cenários, a conta é simplificada: uma vitória por dois gols garante o Floresta na Série B de 2026.

O problema é que o Lobo da Vila só triunfou por dois tentos em uma única ocasião durante todo a Série C — diante do São Bernardo, em casa, na primeira fase. Com a campanha marcada por uma boa estrutura defensiva e baixa efetividade no ataque, o plantel chegou longe com o limite do possível.

Fora de casa, a situação complica, e será o cenário em que enfrentará o Caxias, no Rio Grande do Sul. O jogo mais recente como visitante, quando bateu o São Bernardo, quebrou um jejum de oito jogos sem ganhar longe do Domingão.

Caso o Londrina bata o São Bernardo, um simples empate também classifica o Verdão para a Série B do ano que vem, posto que iria a sete pontos e seu concorrente paulista ficaria estagnado em seis. Se o Floresta for derrotado pelo placar mínimo, a matemática fica muito distante e somente uma goleada paranaense em cima do time paulista poderia fazer a classificação ser cearense pelo saldo de gols.

A goleada do Tubarão do Paraná sobre o Bernô seria para lá de improvável, posto que a única vitória do Londrina por três gols ou mais foi contra o Retrô-PE, que foi rebaixado à Série D e tinha um jogador a menos na ocasião.

Então, para não ter que contar com a sorte, o Floresta precisa ganhar por dois gols de diferença. No mesmo horário, vale o ouvido no rádio do outro jogo do grupo, torcendo por uma derrota do São Bernardo, que facilitaria a matemática, fazendo o Lobo precisar somente de um empate, em último caso.