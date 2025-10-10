Em turnê na Ásia, Brasil enfrenta a Coreia do Sul em amistoso

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Vinícius Júnior deve ser tituar no ataque

Focado na preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil terá a oportunidade de enfrentar duas fortes seleções asiáticas nesta Data Fifa: Coreia do Sul e Japão. O primeiro desafio será nesta sexta-feira, 10, às 8 horas (horário de Brasília), diante dos sul-coreanos, no Estádio da Copa do Mundo de Seul.

Durante a semana, Carlo Ancelotti teve pouco tempo para reunir todo o grupo. O treinador conseguiu realizar apenas um treino com os 26 convocados, uma vez que Joelinton e Bruno Guimarães tiveram dificuldades logísticas para se apresentar a tempo. Mesmo assim, o italiano aproveitou para testar formações alternativas, mantendo um time primariamente ofensivo, característica que vem consolidando desde sua chegada.

No treino aberto da última quarta-feira, 8, Ancelotti montou o ataque com quatro peças de velocidade e movimentação: Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Jr. e Rodrygo. As mudanças mais significativas estão na defesa, com uma linha composta por Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos.

No meio-campo, seguem Casemiro e Paquetá, dupla que tem sido a base da estrutura tática. Apesar das experiências feitas, o treinador sinalizou que deve manter a espinha dorsal da equipe. "A escalação contra a Coreia passa pelo jogo contra o Chile", ressaltou, em entrevista coletiva pré-jogo.

Carleto reforçou ainda a importância de uma mentalidade coletiva da Amarelinha. Ele defendeu que o grupo precisa se guiar por um objetivo coletivo, e não por ambições individuais. "Cada um de nós pensa em um objetivo muito claro, que tem que ser ganhar a Copa, e não ser o melhor jogador do mundo, ou da Copa. Não quero jogadores que pensam em estar na Copa para serem os melhores. Tem que estar para ganhar", alertou.

Ancelotti destacou também a importância dos amistosos diante das equipes asiáticas como parte da preparação para 2026. Depois da Coreia do Sul, o Brasil tem o Japão como desafio na próxima terça-feira, 14, às 7h30min (de Brasília).

"São jogos em que temos a ideia de enfrentar equipes de escolas asiáticas. Obviamente, conhecemos e é uma escola que evoluiu muito nos últimos anos. Gostamos de jogar esses dois jogos, serão difíceis, mas importantes para enfrentar o que pode acontecer na Copa do Mundo. É uma oportunidade para a equipe melhorar a qualidade, a atitude e o convencimento que tem que ter", avaliou.

Assim como o Brasil, a Coreia do Sul já está garantida no próximo Mundial e encara o amistoso como um teste importante para medir o desempenho do grupo. Sob o comando de Hong Myung-Bo, a equipe vive um bom momento: nos cinco jogos oficiais mais recentes, soma três vitórias, um empate e apenas uma derrota — justamente para o Japão, adversário seguinte do Brasil.

Para os Tigres Asiáticos, a classificação para a Copa de 2026 veio sem sustos, já que foram a única seleção asiática a garantir vaga de forma invicta nas Eliminatórias. Já nos amistosos recentes, empatou em 2 a 2 com o México e venceu os Estados Unidos por 2 a 0.

Para enfrentar a Amarelinha, os sul-coreanos contam com seu principal jogador, o capitão Heung-Min Son, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Aliás, caso entre em campo contra o Brasil, o ex-jogador do Tottenham-ING atingirá o feito histórico de se tornar o jogador com mais partidas pela Coreia do Sul.

O amistoso também carrega um valor simbólico especial para os donos da casa. A equipe recebeu autorização da Fifa para utilizar o Hangul — o alfabeto coreano — nos uniformes, em homenagem ao Dia do Hangul, celebrado em 9 de outubro.

O duelo entre Coreia do Sul e Brasil será o nono da história entre as duas seleções. O retrospecto é amplamente favorável à Canarinho, que conta com sete vitórias e apenas uma derrota — ocorrida em 1999, em amistoso disputado na Coreia do Sul, quando os anfitriões venceram por 1 a 0. Desde então, a seleção brasileira mantém uma invencibilidade de 26 anos diante dos sul-coreanos e busca ampliar a sequência positiva em Seul.

Ficha técnica: Coreia do Sul x Brasil

Brasil



4-2-4: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Téc: Carlo Ancelotti

Coreia do Sul



4-3-3: Hyeon-woo Jo; Young-woo Seol, Han-Beom Lee, Min-jae Kim, Ju-sung Kim; Lee Tae-seok, Dong-gyeong Lee, Jin-kyu Kim; Seung-Ho Paik e Jae-sung Lee e Heung-Min Son. Téc: Hong Muyng-Bo

Local: Seul World Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul

Data: 10/10/2025

Horário: 8 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim-CAT

Assistentes: Aleb Salem Al-Marri-CAT e Saoud Ahmed Almaqaleh-CAT

Transmissão: TV Globo, Sportv e ge tv