Lesionado, João Ricardo passará por cirurgia e está fora da temporada

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo no jogo Fortaleza x Criciúma, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

O Fortaleza publicou uma atualização sobre a situação dos atletas que estão no departamento médico, com destaque para João Ricardo. De acordo com o clube, o goleiro apresentou piora no quadro de tendinite na região do ombro e precisará passar por cirurgia. O prazo estimado para o retorno do jogador aos gramados é de seis meses.

Desta forma, João Ricardo, que é titular do Fortaleza e uma das lideranças do elenco, está fora do restante desta temporada, na qual o clube luta contra o rebaixamento. O camisa 1 também deve perder parte do início de 2026, ano em que o calendário do futebol brasileiro será modificado — com a Série A começando mais cedo, no final de janeiro.

João Ricardo foi titular na vitória contra o Sport, na Arena Castelão, pela 25ª rodada. Nos três jogos seguintes, diante de Palmeiras, São Paulo e Juventude, o goleiro sequer foi relacionado. Segundo vídeo divulgado pelo Fortaleza nesta sexta-feira, 10, exames indicaram “persistência da inflamação” na região do ombro direito, além de um “desgaste no tendão”.

“João Ricardo vinha em tratamento por uma tendinite na região do ombro direito e, no último jogo contra o Sport, apresentou piora dos sintomas. Novos exames mostraram uma persistência da inflamação na região, assim como um desgaste no tendão, o que exige tratamento cirúrgico. Esse procedimento deve ser realizado nos próximos dias, e o atleta tem um prazo estimado de retorno de seis meses”, explicou Roberto Oliveira, médico do Fortaleza.

Em julho, João Ricardo já havia sofrido outra lesão que o afastou dos gramados por mais de um mês. Naquela ocasião, Brenno, que era o reserva imediato, também se lesionou. Com poucas opções no elenco, o Tricolor foi ao mercado da bola e contratou Vinicius Silvestre e Helton Leite.

Sem João Ricardo, Palermo deve manter Brenno no gol

Com a ausência confirmada de João Ricardo, a tendência é que o técnico Martín Palermo mantenha Brenno como titular do gol tricolor. O arqueiro foi fundamental na vitória do Leão sobre o Juventude, em Caxias do Sul, na última rodada – partida em que fez defesas importantes, incluindo uma em cobrança de pênalti do Papo.

Crispim, Prior e Moisés retomam atividades

Três jogadores que estavam no departamento médico do Fortaleza voltaram a treinar normalmente com o elenco: Lucas Crispim, Prior e Moisés – este último concluiu a etapa de transição física. Por outro lado, o lateral Bruno Pacheco segue em tratamento de um edema na região posterior da coxa esquerda.