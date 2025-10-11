Em uma grande atuação ofensiva, o Brasil venceu em grande estilo ao golear a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso na manhã desta sexta-feira, 10, no estádio Sang-am, em Seul. Estêvão e Rodrygo marcaram dois gols cada, e Vinicius Júnior fechou a goleada, confirmando o domínio da seleção brasileira no amistoso.
Com o resultado, o técnico italiano Carlo Ancelotti alcança sua terceira vitória no comando da seleção em cinco jogos, somando ainda um empate e uma derrota. Nesse período, o Brasil marcou nove gols e sofreu apenas um — justamente no revés diante da Bolívia, na altitude de El Alto, pelas Eliminatórias.
O grupo verde e amarelo disputará mais uma partida amistosa em terras asiáticas na próxima terça-feira, 14, quando irá enfrentar o Japão às 7h30min, no estádio Ajinomoto, em Tóquio. Os japoneses, com equipe reserva, empataram em 2 a 2 com o Paraguai nesta sexta-feira.
Com uma proposta de grande força ofensiva, o Brasil não teve dificuldades em, desde o início da partida, dominar a posse de bola e as principais ações do jogo, apesar do frio e da chuva. A Coreia do Sul, que passou invicta pelas Eliminatórias da Ásia, apenas se retraiu ao campo defensivo, mas deixava espaços para que o grupo brasileiro pudesse tentar chegar ao primeiro gol, o que logo aconteceu.
Aos 12 minutos, após uma chegada ao ataque com velocidade, Bruno Guimarães deu uma bela assistência para Estêvão abrir o placar em Seul. Cinco minutos depois, Casemiro ainda chegou a ampliar o marcador, mas foi sinalizado o impedimento na jogada, o que não desanimou o Brasil em seguir em busca do segundo tento. Ele foi marcado aos 41 minutos por Rodrygo com uma assinatura do Real Madrid, já que a bola rodou por Vinícius Júnior e Casemiro — este hoje no Manchester United — até chegar ao camisa 10.
No segundo tempo, a goleada foi decretada de maneira rápida: em menos de cinco minutos de bola rolando. Mesmo sem mudanças, a equipe de Ancelotti seguiu mostrando um alto volume de jogo ofensivo e logo no primeiro minuto da etapa final Estêvão fez o seu segundo gol. Pouco depois da comemoração, aos três minutos, Rodrygo também alcançou o seu segundo tento na partida, o que então deixou a seleção mais confortável no restante da goleada.
Com o placar praticamente garantido e sofrendo poucas ameaçadas de finalização dos donos da casa, Ancelotti usou o tempo restante de jogo para testar alguns atletas convocados. Entraram em campo Paulo Henrique, Carlos Augusto, Lucas Paquetá, André e os atacantes Richarlison e Igor Jesus.
O Brasil conseguiu ainda, no entanto, balançar as redes mais uma vez antes do apito final. Aos 31 minutos, após um belo passe de distância e com efeito de Matheus Cunha, Vinicius Júnior garantiu a goleada brasileira.
Coreia do Sul
4-4-2: Jo Hyeon-woo; Kim Min-jae (Park Jin), Cho Yu-min e Kim Ju-sung; Seol Young-woo, Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu), Hwang In-beom (Jens Castrop), Park Seung-ho (Won du-Jae) e Lee Kang-in (Lee dong-Gyeong); Lee Tae-seol e Son (Oh Hyeon-gyu). Técnico: Hong Myung-bo.
Brasil
4-2-4: Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Estêvão (Paquetá), Matheus Cunha (Igor Jesus), Vini Jr (Richarlison) e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti
Local: Estádio Copa do Mundo, Seul (KOR)
Árbitro: Aburahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)
Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT)
VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (QAT)
Gols: Estevão (12MIN/1T e 1/2T); Rodrygo (40/1T e 3/2T); Vini Jr, 32/2T
Cartões amarelos: Kim Ju-sung, Kim Min-jae, Won Du-Jae (KOR); Gabriel Magalhães (BRA)