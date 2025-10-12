Final do Cearense Sub-20 é adiada para este domingo, 12, após interdição do Elzir Cabral

O Estádio Elzir Cabral, casa do Ferroviário, foi interditado após um enxame de abelhas atingir o local na manhã da última sexta-feira, 10. Assim, o jogo de ida da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza, que aconteceria ontem pela manhã, foi adiada para hoje, às 9h30min, em novo local: o Estádio Presidente Vargas.
Na sexta, na sede do Ferrão, diversas pessoas foram atacadas, entre elas um atleta que treinava no momento e precisou ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF); já os outros jovens receberam atendimento em unidades de saúde próximas.
Após os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros isolou o estádio para realizar a retirada dos insetos durante a noite. Entretanto, ao avaliar o espaço, a corporação concluiu que a área ainda não oferece condições seguras para atividades, determinando a interdição temporária e suspensão das atividades no Elzir Cabral.
A programação especial do Dia das Crianças, que também seria realizada neste fim de semana no clube, precisará ser reagendada. O Tubarão divulgará uma nova data nos próximos dias.
O confronto de volta da decisão do Estadual Sub-20 acontecerá no próximo sábado, 18, às 16 horas, também no PV.
"O Ferroviário Atlético Clube informa que, em virtude do incidente com abelhas ocorrido nas imediações do Estádio Elzir Cabral, amplamente repercutido pela imprensa desde ontem, toda a área do clube e adjacências foi temporariamente interditada pelo Corpo de Bombeiros até que seja considerada totalmente segura para o retorno das atividades.
Na noite de ontem (sexta), a situação já estava aparentemente controlada, com o local em condições para receber o jogo da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza. No entanto, na manhã deste sábado, com as delegações já presentes na sede e o estádio pronto para a partida, o enxame retornou, voltando a se concentrar na região e atingindo pessoas.
Diante disso, e por orientação do Corpo de Bombeiros, as atividades precisaram ser novamente suspensas, resultando no adiamento da partida.
O jogo da final foi realocado para este domingo (12), às 9h30, no Estádio Presidente Vargas, conforme decisão da Federação Cearense de Futebol.
Em consequência desse episódio, a Festa do Dia das Crianças Coral, que seria realizada também neste domingo (12), às 8h, no Estádio Elzir Cabral, precisará ser adiada.
Uma nova data será definida e comunicada em breve pelos canais oficiais do clube.
O Ferroviário reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com total prioridade ao bem-estar e à segurança de atletas, torcedores, crianças e visitantes, em conformidade com as orientações dos órgãos competentes."