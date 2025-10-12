Final do Cearense Sub-20 é adiada para este domingo, 12, após interdição do Elzir Cabral

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Ferroviário vai utilizar o Elzir Cabral para mandar alguns jogos na Série C do Brasileiro

O Estádio Elzir Cabral, casa do Ferroviário, foi interditado após um enxame de abelhas atingir o local na manhã da última sexta-feira, 10. Assim, o jogo de ida da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza, que aconteceria ontem pela manhã, foi adiada para hoje, às 9h30min, em novo local: o Estádio Presidente Vargas.

Na sexta, na sede do Ferrão, diversas pessoas foram atacadas, entre elas um atleta que treinava no momento e precisou ser levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF); já os outros jovens receberam atendimento em unidades de saúde próximas.

Após os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros isolou o estádio para realizar a retirada dos insetos durante a noite. Entretanto, ao avaliar o espaço, a corporação concluiu que a área ainda não oferece condições seguras para atividades, determinando a interdição temporária e suspensão das atividades no Elzir Cabral.

A programação especial do Dia das Crianças, que também seria realizada neste fim de semana no clube, precisará ser reagendada. O Tubarão divulgará uma nova data nos próximos dias.

O confronto de volta da decisão do Estadual Sub-20 acontecerá no próximo sábado, 18, às 16 horas, também no PV.

Confira a nota do Ferroviário na íntegra:

"O Ferroviário Atlético Clube informa que, em virtude do incidente com abelhas ocorrido nas imediações do Estádio Elzir Cabral, amplamente repercutido pela imprensa desde ontem, toda a área do clube e adjacências foi temporariamente interditada pelo Corpo de Bombeiros até que seja considerada totalmente segura para o retorno das atividades.

Na noite de ontem (sexta), a situação já estava aparentemente controlada, com o local em condições para receber o jogo da final do Campeonato Cearense Sub-20, entre Ferroviário e Fortaleza. No entanto, na manhã deste sábado, com as delegações já presentes na sede e o estádio pronto para a partida, o enxame retornou, voltando a se concentrar na região e atingindo pessoas.

Diante disso, e por orientação do Corpo de Bombeiros, as atividades precisaram ser novamente suspensas, resultando no adiamento da partida.

O jogo da final foi realocado para este domingo (12), às 9h30, no Estádio Presidente Vargas, conforme decisão da Federação Cearense de Futebol.

Em consequência desse episódio, a Festa do Dia das Crianças Coral, que seria realizada também neste domingo (12), às 8h, no Estádio Elzir Cabral, precisará ser adiada.

Uma nova data será definida e comunicada em breve pelos canais oficiais do clube.

O Ferroviário reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com total prioridade ao bem-estar e à segurança de atletas, torcedores, crianças e visitantes, em conformidade com as orientações dos órgãos competentes."

