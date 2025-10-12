Floresta fica no empate com Caxias e não consegue o acesso para a Série B

Foto: Luiz Erbes/Divulgação Floresta ficou no 1 a 1 em Caxias do Sul (RS)

O Floresta empatou por 1 a 1 com o Caxias-RS, ontem, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), e bateu na trave no inédito acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o empate do São Bernardo-SP com o Londrina-PR, também por 1 a 1, a equipe paulista acabou subindo por ter mais gols que o time cearense. Na outra chave do quadrangular da Série C, Ponte Preta-SP e Náutico-PE garantiram vaga na Segundona de 2026.

O jogo no Sul foi marcado pela ampla dominância dos donos da casa, que, mesmo com chances remotas de classificação, não entraram abatidos em campo. O Verdão, por sua vez, melhorou na segunda etapa e foi superior na parte final do duelo.

A partida começou com o Caxias entendendo que precisava vencer e indo para cima. O Floresta, por sua vez, entrou desligado e aparentava ter dificuldades de entender a magnitude do confronto.

Os gaúchos tinham maior posse, priorizavam o lado esquerdo na hora de atacar e congestionavam o meio-campo para defender. Com isso, anularam logo as duas melhores características dos cearenses: o contra-ataque e a solidez defensiva.

Diferentemente dos adversários anteriores, que se assustavam com a linha de cinco defensores do Lobo, o time grená apostou na individualidade dos seus jogadores de lado de campo e conseguia entrar na área do adversário com boas trocas de passe.

Foi desta forma que, aos 12 minutos, o Caxias chegou ao último terço do campo e perdeu a bola em uma tentativa de tabela. O ponta Jhonathan Ribeiro, contudo, pressionou o defensor rival, recuperou e encheu o pé para furar a meta do goleiro Dheimison.

Mesmo com o gol, a equipe mandante não recuou e seguiu marcando alto. Nas poucas vezes que os cearenses conseguiam uma escapada, eram parados com entradas faltosas.

Até o fim da primeira etapa, o Lobo da Vila contou com as boas defesas de Dheimison para que o placar não fosse ampliado, uma vez que os mandantes tiveram outras seis chances claras para ampliar o marcador.

Para o segundo tempo, o treinador Leston Junior não mudou a estrutura do Floresta, mas fez alterações no time. Entraram Ruan, artilheiro e talismã, e Martinelli nos lugares de Romarinho e Pablo, respectivamente. As mudanças deram mais individualidade no ataque e maior capacidade de trocar passes no meio-campo.

Os novos atletas, somados ao gol de empate do Londrina no jogo em simultâneo, deram uma injeção de ânimo à equipe da Vila Manoel Sátiro. Mesmo que ainda tivesse dificuldade de trazer perigo à meta adversária, já se defendia melhor e conseguia puxar alguns contra-ataques.

Vendo o crescimento do time, mas ainda com dificuldades de gerar chances claras, o treinador do Lobo colocou o atacante Thiaguinho no lugar do volante Guilherme Nunes. Com isso, o Floresta ficou ainda mais veloz e conseguiu pressionar melhor a saída de bola adversária.

Aos 30 minutos, Ludke alçou bola na área, Vitão cabeceou, Thiago Coelho espalmou e, em baixo da trave, Ícaro finalizou por cima do gol. Nos 15 minutos finais da partida, o Verdão cresceu no jogo e conseguiu dificultar a vida dos adversários.

Três minutos depois, Thiaguinho chegou à linha de fundo, acionou Furlan, que foi fez um cruzamento teleguiado para Ruan. O camisa 7 mostrou, mais uma vez, que tem estrela e empatou o jogo. Após o gol, a partida foi um festival de cruzamentos e cabeçadas perigosas para o Floresta.

O Caxias, mesmo abatido, teve uma chance de desempatar a partida nos acréscimos, mas o chute de Gustavo Nescau carimbou a trave.

Caxias-RS 1x1 Floresta: ficha técnica



Caxias-RS

4-3-3: Thiago Coelho; Ronei (Douglas Esquilo), Gustavo Henrique (Gustavo Nescau), Alan e Kelvyn; Mossoró (Igor Torres), Mantuan e Yann Rollim; Calyson (Vini Guedes), Jhonatan Ribeiro (Marcelo) e Giovane Gomez . Téc: Junior Rocha.



Floresta

3-5-2: Dheimison; Julio Vaz (Vitão), Ícaro e Thomas Kayck; Matheus Ludke, Rodriguinho, Guilherme Nunes (Thiaguinho), Pablo (Martinelli) e Diego Matos (Rafael Furlan); Romarinho (Ruan) e Jeam. Téc: Leston Júnior



Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Data: 11/10/2025

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE)

Assistentes Francisco Chaves Bezerra Junior/PE e Bruno Cesar Chaves Vieira/PE

Gols: 12min/1ºT - Jhonathan Ribeiro (CAX); 33min/2ºT - Ruan (FLO)

Cartão amarelo: Rodriguinho (FLO)