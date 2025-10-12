Matheus Cunha valoriza atuação do Brasil em goleada: "Precisamos continuar assim"

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Matheus Cunha comemora gol com Vini Jr. (de costas)

O polivalente Matheus Cunha foi uma das novidades do Brasil para o duelo com a Coreia do Sul, na última sexta-feira, 10, em Seul. O atacante do Manchester United-ING integrou o quarteto ofensivo da seleção e não decepcionou, contribuindo na goleada por 5 a 0, no primeiro dos dois amistosos desta Data Fifa de outubro.

Cunha analisou o desempenho do time canarinho e crê que a atuação deve servir como uma espécie de padrão de excelência na preparação para a Copa do Mundo.

“A chave do jogo foi o comprometimento. Quanto mais comprometimento a gente tiver, mais o individual vai aparecer. Fico muito feliz de ver os meninos brilharem, de contribuir. Sem dúvida, o mais importante é sair vitorioso com a performance que teve”, disse o camisa 21.

O atacante do Manchester United atuou ao lado de Vinícius Júnior, Estêvão e Rodrygo — estes três balançaram as redes no triunfo. Mesmo com uma formação bastante ofensiva, a seleção brasileira não sofreu na defesa, já que o quarteto foi fundamental para neutralizar as investidas rivais, pressionando a saída de bola dos sul-coreanos.

“Fomos muito comprometidos, saímos para pressionar alto, como o mister [Carlo Ancelotti] nos pediu. Mas a Coreia tem seus méritos, saiu jogando, e continuamos no foco, fazendo o que ele pediu, e aí o individual apareceu. Conseguimos colocar o plano de jogo em prática”, prosseguiu.

“O mister tem seus méritos por extrair de cada jogador seu melhor, independentemente da posição. Ele sabe distinguir onde cada um pode desempenhar seu melhor futebol. Fomos muito bem, esperamos continuar assim”, completou Matheus Cunha.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 14, às 7h30min (de Brasília), quando enfrenta o Japão, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, encerrando seus compromissos nesta Data Fifa.

“Que possamos impor nosso jogo da forma que fizemos, com o mesmo comprometimento, seguir nesse ritmo para que nas próximas convocações possamos não só brilhar, mas inspirar”, concluiu Cunha.